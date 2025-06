Mercato OM : Nouvelle piste avec ce défenseur du Mali !

L’OM semble désormais avoir définitivement commencé son mercato d’été. Après avoir accéléré sur les pistes d’Aguerd et Medina, le club semble désormais avoir trouvé un autre défenseur en la personne de Sikou Niakaté, défenseur malien évoluant à Braga.

L’OM ne s’arrête plus ! Depuis l’ouverture du mercato le 1er juin, les olympiens semblent plus que jamais déterminé à rafler le plus de bonnes opérations possibles et multiplient les pistes depuis plusieurs jours. Avec toujours comme priorité absolue le secteur défensif, l’OM a vraisemblablement trouvé ses deux défenseurs centraux principaux avec Aguerd et Medina. Cependant, il se pourrait que Medina soit recruté pour évoluer en tant que latéral gauche.

Soucieux d’améliorer son effectif le plus possible, et particulièrement en défense, l’OM aurait jeté son dévolu sur un troisième nom : Sikou Niakaté. Défenseur central de métier évoluant à Braga, le Malien serait observé par Marseille d’après des informations du média Africafoot. Evalué à 8 millions d’euros, des discussions entre le club et l’entourage du joueur auraient même déjà débuté afin de connaître les intentions de chacun.

A lire aussi : Mercato OM : C’est fait pour la première recrue marseillaise selon Fabrizio Romano !

Niakaté pour la rotation ?

À 25 ans, le défenseur a su s’imposer comme un des meilleurs défenseurs de la saison en première division portugaise. Il aura disputé un total de 38 matchs et inscrit trois buts toute compétition confondue, lui permettant d’attirer l’attention de plusieurs clubs désireux de le signer. Et en prime, le joueur connaît assez bien le championnat français, lui qui a été formé au PSG puis est passé par Valencienne, Guingamp et Metz.

Cependant la concurrence risque d’être lourde concernant le joueur, alors que des clubs comme le LOSC et Liverpool suivraient de près le dossier. Une piste donc qui serait dans un coin de la tête des dirigeants marseillais et qui pourrait aboutir si les olympiens venaient à se jeter dans la bataille. À voir également ce qu’il en est des pistes prioritaires qui, en cas d’échec, pourraient peut-être faire avancer ce dossier-là.