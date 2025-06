Mercato OM : Nouvelle piste, Fabrizio Romano annonce des contacts avec ce très jeune ailier !

L’Olympique de Marseille continue de peaufiner sa stratégie pour le prochain mercato estival. Selon les informations fiables du journaliste italien Fabrizio Romano, le club phocéen a coché le nom de Roony Bardghji, prometteur ailier du FC Copenhague, âgé de seulement 19 ans.

Le jeune international suédois d’origine koweïtienne est considéré comme l’un des plus grands talents émergents du championnat danois. Auteur de 11 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Bardghji attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM, qui l’aurait inscrit sur sa shortlist.

Toujours selon Fabrizio Romano, « l’Olympique de Marseille ajoute l’ailier de Copenhague de 19 ans Roony Bardghji à sa liste restreinte ». Mieux encore, les discussions auraient déjà commencé entre les deux clubs. « Les premiers contacts ont également eu lieu de club à club puisque l’OM fait partie des nombreux clubs intéressés », ajoute le journaliste.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Copenhagen 19 year old winger Roony Bardghji to their shortlist.

Initial contacts took place also club to club as OM are among many clubs interested.

🐉 FC Porto already submitted a bid, as revealed. pic.twitter.com/E4DOzN8BPw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025