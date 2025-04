Mercato OM : Olivier Boscagli, le profil idéal pour De Zerbi ?

Le défenseur français Olivier Boscagli, actuellement au PSV Eindhoven, sera libre de tout contrat en juin 2025. Son profil attire l’attention de plusieurs clubs, et semble même séduire l’Olympique de Marseille, en quête de renforts défensifs adaptés au style de jeu de leur entraîneur Roberto De Zerbi.

Né le 18 novembre 1997 à Monaco, Olivier Boscagli mesure 1,81 mètre et évolue principalement en tant que défenseur central, mais peut également occuper les postes de latéral gauche et de milieu défensif. Formé à l’OGC Nice, il a rejoint le PSV Eindhoven en 2019, où il s’est imposé comme un élément clé de l’équipe.

Boscagli, un défenseur complet et expérimenté

Au cours de la saison 2024-2025, Boscagli a disputé 26 matchs en Eredivisie, totalisant 2 239 minutes de jeu. Il a contribué à la solidité défensive de son équipe avec 35 interceptions et 109 duels remportés. Offensivement, il a également été décisif avec 1 but et 5 passes décisives. Sa précision de passe s’élève à 88 %, démontrant sa capacité à relancer proprement depuis la défense. Son palmarès avec le PSV est également notable : il a remporté une Eredivisie, deux KNVB Beker et trois Supercoupes des Pays-Bas.

Une analyse technique favorable

🆕Et si la pièce manquante du puzzle de Roberto De Zerbi s’appelait Olivier #Boscagli ? En tout cas, avec ballon, le gaucher a beaucoup d’arguments en sa faveur. #OM #TeamOM (analyse complète dans le tweet suivant) pic.twitter.com/RcsyZc6HJW — Florent Toniutti (@FlorentToniutti) April 24, 2025

Le journaliste Florent Toniutti a récemment publié une vidéo analysant le profil de Boscagli. Il y souligne les qualités techniques du joueur, notamment sa capacité à jouer sous pression et à effectuer des relances précises. Toniutti affirme : “Boscagli est un défenseur qui sait gérer la pression et relancer proprement, des qualités essentielles pour le style de jeu de De Zerbi.”

Cette analyse suggère que Boscagli pourrait s’intégrer efficacement dans le système de jeu prôné par Roberto De Zerbi à l’OM, basé sur la possession et la construction depuis l’arrière.

En résumé, Olivier Boscagli présente un profil polyvalent et expérimenté, avec des qualités techniques et une expérience européenne qui pourraient répondre aux besoins de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine.