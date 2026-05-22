Mercato OM : on connait les dates officielles des transferts pour la saison 2026-2027 !

La Ligue de football professionnel a officialisé ce jeudi le calendrier des deux périodes de mercato pour la saison 2026-2027 de Ligue 1. Une information attendue par les clubs français, dont l’Olympique de Marseille, déjà tourné vers la préparation de son prochain effectif.

Alors que la saison actuelle n’est pas encore totalement terminée, la LFP a communiqué les dates du prochain mercato d’été et du mercato d’hiver. Un calendrier stratégique pour les clubs de Ligue 1, qui vont rapidement devoir accélérer sur leurs dossiers de recrutement et de ventes.

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Un mercato d’été ouvert dès le 15 juin

LES DATES DU MERCATO 2026/2027 Le Conseil d’Administration a décidé des dates de mercato pour la saison 2026/2027. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59. Le mercato hivernal commencera le vendredi 1er janvier 2027… pic.twitter.com/nJEE5Op1An — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 21, 2026



Le futur mercato estival 2026-2027 ouvrira officiellement le 15 juin 2026. La fermeture interviendra le 1er septembre à 19h59, a précisé la Ligue de football professionnel ce jeudi.

Cette ouverture anticipée intervient dans un contexte particulier. La saison sportive n’est pas encore totalement terminée avec plusieurs échéances majeures au calendrier : la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice ce vendredi, les barrages de Ligue 1, puis la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal le 30 mai. La Coupe du monde se poursuivra ensuite jusqu’au 19 juillet.

Pour l’OM, ces dates seront déterminantes afin d’anticiper le recrutement, gérer les éventuels départs et préparer la reprise estivale. Les dirigeants marseillais pourront ainsi travailler sur leur effectif avant même la fin de certaines compétitions internationales.

Le mercato d’hiver fixé au mois de janvier 2027

Concernant le mercato hivernal, la LFP a confirmé une ouverture du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er février à 19h59.

L’an dernier, la fenêtre estivale avait été exceptionnellement avancée au 1er juin en raison de la Coupe du monde des clubs organisée par la FIFA. Cette fois, le calendrier retrouve une organisation plus classique, même si la période estivale débutera encore relativement tôt.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce calendrier va rapidement structurer les prochaines semaines de travail. Entre besoins sportifs, ajustements d’effectif et stratégie financière, le club phocéen entre déjà dans une phase clé de préparation pour la saison 2026-2027.