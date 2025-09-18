Mercato OM : Ordonez, tout ça… pour ça !

Le Club Bruges a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son défenseur central Joel Ordonez. L’international équatorien est désormais lié au club belge jusqu’en 2029. Une annonce qui intervient quelques semaines seulement après un été agité, marqué par un vif intérêt de l’Olympique de Marseille.

Âgé de 21 ans, Joel Ordonez a été l’une des priorités du mercato marseillais. Le défenseur avait même exprimé sa volonté de rejoindre la Méditerranée. Toutefois, ses dirigeants ont décidé de le retenir, rejetant une proposition supérieure à 30 millions d’euros de la part de l’OM. Un choix fort qui confirme la place centrale du joueur dans le projet brugeois.

Un transfert avorté malgré une offre importante de l’OM

Avec ce nouvel engagement, le Club Bruges sécurise son talentueux défenseur tout en lui garantissant une augmentation de salaire. Mais cette prolongation ne signifie pas pour autant qu’Ordonez est destiné à rester en Belgique sur le long terme. Compte tenu de sa cote grandissante sur le marché, le contrat pourrait surtout permettre à Bruges de mieux valoriser une future transaction.

Más. Until 2029. 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 16, 2025

Sa progression est suivie de près par plusieurs clubs européens, et son nom pourrait revenir dans l’actualité des transferts dès les prochaines fenêtres de mercato.

Pour l’Olympique de Marseille, cette signature représente une occasion manquée. Le club phocéen, qui avait vu en Ordonez une solution d’avenir pour renforcer sa défense, devra désormais explorer d’autres pistes.

En s’engageant jusqu’en 2029 avec Bruges, Joel Ordonez confirme son statut de joueur convoité et laisse planer l’incertitude quant à son avenir à moyen terme.