Mercato OM : Un retour inattendu cet été ?

Azzedine Ounahi, prêté par l’Olympique de Marseille au Panathinaïkos cette saison, pourrait bien revenir sur la Canebière plus tôt que prévu. Le milieu marocain, malgré quelques éclats, n’a pas réussi à convaincre le club grec de lever l’option d’achat de 11 millions d’euros qui lui était associée.

Azzedine Ounahi pourrait revenir à l’OM après son prêt au Panathinaïkos. Le club grec n’aurait en effet pas l’intention de lever l’option d’achat de 11 millions d’euros à cause des performances inconstantes du milieu marocain. Malgré quelques bons matchs, Ounahi peine à enchaîner et n’a pas réussi à s’imposer durablement. Giannis Alafouzos, le président du Panathinaïkos, juge l’investissement trop risqué. Le joueur pourrait donc faire son retour à Marseille, où l’OM devra décider de son avenir.

Selon plusieurs médias grecs, le Panathinaïkos ne devrait pas négocier le transfert définitif d’Azzedine Ounahi auprès de l’Olympique de Marseille cet été. D’après le journal Sportime, le club athénien n’envisage pas d’activer l’option d’achat en raison du manque de régularité… pic.twitter.com/dPX8YdLsUU — Hespress Français (@HespressFr) March 13, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos italiennes sur l’avenir de De Zerbi !

Un retour d’Ounahi à l’OM cet été ?

Le Panathinaïkos ne compte plus lever l’option d’achat sur Ounahi. Selon le journal Sportime, l’inconstance du joueur, qui a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives en 30 matchs, a convaincu le club grec de renoncer à cet investissement. Bien qu’il ait montré de bonnes choses par moments, sa difficulté à maintenir un niveau de jeu élevé n’a pas convaincu les dirigeants. Le président du Panathinaïkos, Giannis Alafouzos, a estimé que l’option d’achat n’était pas justifiée. Si cette décision se confirme, l’OM devra gérer son retour et décider de son futur.

A lire aussi : Mercato : L’OM a tenté de faire venir cet ancien lyonnais !