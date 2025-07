Mercato OM : Ounahi a fait son choix !

Le dossier Azzedine Ounahi continue d’agiter l’actualité estivale de l’Olympique de Marseille. Le milieu marocain, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2027, a clairement fait connaître ses intentions : il veut quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Liga. Une préférence géographique et sportive affirmée par le joueur, malgré des offres jugées plus lucratives venues d’autres horizons.

Selon des informations révélées par Africafoot, Ounahi aurait récemment exprimé son incompréhension et sa frustration vis-à-vis de la direction marseillaise. Des proches du joueur évoquent une cassure entre le joueur et les dirigeants, qu’il accuse de privilégier les offres financières, notamment celles venues du Golfe, au détriment de son projet de carrière. Toutes ces propositions ont été refusées par le joueur, qui reste déterminé à poursuivre son évolution dans un championnat européen de haut niveau.

Ounahi veut jouer en Liga mais les offres sont insuffisantes…

Parmi les pistes crédibles, Girona suit avec attention le dossier. Des clubs de Russie, de Turquie et du Royaume-Uni ont également manifesté leur intérêt, sans convaincre l’ancien angevin, focalisé sur une destination qui lui permettrait de rester compétitif en vue de la CAN 2025 et des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Conscient de l’enjeu, l’OM ne compte toutefois pas brader son joueur, recruté pour environ 8 M€ en janvier 2023. Le club demanderait au moins 12 M€ pour le libérer cet été. Une somme que peu de clubs espagnols sont prêts à aligner à ce stade du mercato.

En attendant un dénouement, Ounahi continue de s’entraîner avec le groupe pro 2, il n’est pas au stage de présaison aux Pays Bas. Selon son entourage, il n’exclurait pas de rester à Marseille, même sans temps de jeu, s’il ne trouve pas un point de chute conforme à ses attentes. Un bras de fer s’installe, et la situation pourrait peser sur la suite du mercato olympien.