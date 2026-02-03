Mercato OM : Parcours, cartons et concurrence en PL… ce qu’il faut savoir sur Nnadi !

Recruté en toute discrétion par l’Olympique de Marseille pour 6M€, Tochukwu Nnadi débarque sur la Canebière avec un profil encore méconnu du grand public. À 22 ans, le milieu nigérian arrive en provenance de Zulte-Waregem avec l’étiquette d’un joueur au parcours atypique, appelé à s’adapter rapidement aux exigences du contexte marseillais.

Un parcours atypique et une progression tardive

Né au Nigeria, Tochukwu Nnadi n’a pas suivi un parcours de formation classique en Europe de l’Ouest. Passé par les Émirats arabes unis durant sa jeunesse, il rejoint le Botev Plovdiv à l’été 2021, à seulement 18 ans. D’abord intégré à la réserve, il mettra près d’un an et demi avant de s’imposer durablement en équipe première.

En Bulgarie, le milieu de terrain dispute 48 rencontres toutes compétitions confondues et participe à un moment fort de l’histoire récente du club avec la victoire en Coupe de Bulgarie 2024, remportée face au Ludogorets Razgrad (3-2). Des performances qui convainquent Zulte-Waregem d’investir 1,35 million d’euros pour l’attirer en Belgique.

Un profil agressif, précieux mais parfois sanctionné

Milieu récupérateur de formation, Nnadi s’exprime principalement dans un rôle de sentinelle, même s’il peut évoluer plus haut en relayeur. Son volume de jeu et son impact dans les duels constituent ses principales forces. En Jupiler Pro League, malgré un statut de titulaire intermittent (19 apparitions), il a marqué les esprits dès la première journée contre Malines. Le quotidien belge Het Laatste Nieuws évoquait alors une « prestation fantastique, véritable aspirateur au milieu ».

Cette intensité a toutefois un revers. Depuis le début de la saison, Tochukwu Nnadi a déjà écopé de sept cartons jaunes et d’un carton rouge, entraînant deux suspensions. Des statistiques disciplinaires élevées, dans la continuité de l’exercice précédent, qui soulignent un axe de progression évident.

L’OM plus rapide que la Premier League

En s’attachant les services du Nigérian, l’OM a devancé une concurrence étrangère réelle. Les qualités athlétiques de Nnadi avaient attiré l’attention de West Ham, engagé dans la lutte pour le maintien en Premier League. Malgré cet intérêt, c’est bien le club phocéen, dirigé par Roberto De Zerbi, qui a finalisé l’opération.

Un pari mesuré pour l’Olympique de Marseille, qui mise sur le potentiel et la marge de progression d’un joueur encore en phase d’adaptation, dans un environnement où l’exigence sportive et médiatique est immédiate.