Bilan des tableaux mercato OM de cet hiver 2026 !

Le mercato d’hiver est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato hivernal 2026 très actif, marqué par une refonte importante de son milieu de terrain. Quatre joueurs ont rejoint l’OM dans ce secteur : Quinten Timber, recruté définitivement en provenance du Feyenoord, Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, Himad Abdelli, arrivé d’Angers, et Tochukwu Nnadi, encore en attente d’officialisation. Ce choix stratégique répond aux besoins identifiés par Roberto De Zerbi pour densifier l’entrejeu marseillais.

Parallèlement, plusieurs départs ont été actés, dont Robinio Vaz transféré à l’AS Roma, Darry Bakola et Ulisses Garcia vers Sassuolo, ainsi que les prêts de Neal Maupay et Keyliane Abdallah. L’OM a ainsi profondément rééquilibré son effectif durant l’hiver…

𝙵𝙸𝙽𝙰𝙻 𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 – 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑬𝒂𝒈𝒍𝒆 🦅 WelcOMe 𝐓𝐨𝐜𝐡𝐮𝐤𝐰𝐮 𝐍𝐧𝐚𝐝𝐢 💙🇳🇬 pic.twitter.com/RiqddWmFGg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, il manque les officialisation du départ d’Angel Gomes en prêt à Wolverhampton…

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Quinten Timber Feyenoord 4.5M€ Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA Ziyad Baha libre – Himad Abdelli Angers 2.5M€ Tochukwu Nnadi SV Zulte Waregem 6M€

DÉPARTS