Bilan des tableaux mercato OM de cet hiver 2026 !
OM Actualités

Bilan des tableaux mercato OM de cet hiver 2026 !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Le mercato d’hiver est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026. 

 

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato hivernal 2026 très actif, marqué par une refonte importante de son milieu de terrain. Quatre joueurs ont rejoint l’OM dans ce secteur : Quinten Timber, recruté définitivement en provenance du Feyenoord, Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, Himad Abdelli, arrivé d’Angers, et Tochukwu Nnadi, encore en attente d’officialisation. Ce choix stratégique répond aux besoins identifiés par Roberto De Zerbi pour densifier l’entrejeu marseillais.

Parallèlement, plusieurs départs ont été actés, dont Robinio Vaz transféré à l’AS Roma, Darry Bakola et Ulisses Garcia vers Sassuolo, ainsi que les prêts de Neal Maupay et Keyliane Abdallah. L’OM a ainsi profondément rééquilibré son effectif durant l’hiver…

 

 

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, il manque les officialisation du départ d’Angel Gomes en prêt à Wolverhampton…

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Quinten Timber Feyenoord 4.5M€
Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA
Ziyad Baha libre
Himad Abdelli Angers 2.5M€
Tochukwu Nnadi SV Zulte Waregem 6M€

 

 

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Pol Lirola Hellas Véronne Libre
Ruben Blanco Libre
Robinio Vaz AS Roma 20 + 5M€
Neal Maupay  FC Séville  Prêt avec OA
François-Régis Mughe AEL Limassol Transfert
Ulisses Garcia Sassuolo Prêt avec OA (4M€)
Darryl Bakola Sassuolo 12M€
Matt O’Riley Brighton Fin de prêt
Keyliane Abdallah Gimnàstic Tarragona Prêt sans OA
Angel Gomes Wolverhampton Prêt (1M€) avec OA (7M€)

 

