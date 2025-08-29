Mercato OM : Pas de feu vert de Rabiot et son entourage pour un départ…

Depuis plusieurs jours, la situation d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille alimente les colonnes des médias sportifs. Selon la Gazzetta dello Sport, le club phocéen souhaite obtenir 15 millions d’euros pour son milieu de terrain. Cette valorisation survient dans un contexte mouvementé où Tottenham et Aston Villa auraient également manifesté leur intérêt.

La Gazzetta dello Sport précise que l’entourage du joueur, et notamment sa mère-agent Véronique, n’a pas encore donné de feu vert quant à une éventuelle prolongation ou un départ. Le dossier reste donc en suspens, malgré les sollicitations de plusieurs clubs.

Gazzetta : Ardon Jashari blessé deux mois avec Milan, qui bloque le départ de

Musah. Rabiot ? Toujours pas de feu vert du joueur et son entourage. Tottenham et Aston Villa se sont également renseignés, l’#OM souhaite 15M 🗞️ pic.twitter.com/n6s9axUGGi — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 29, 2025

Le dossier Rabiot reste flou !

En parallèle, ces dernières semaines, plusieurs médias ont mis en lumière la tentative de réintégration de Rabiot au sein du groupe marseillais, après l’altercation violente avec Jonathan Rowe le 15 août, qui avait entraîné la mise sur la liste des transferts. Roberto De Zerbi, l’entraîneur, s’est récemment dit prêt à tendre la main au joueur : « même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses ». Toutefois, la décision finale ne dépend pas que de lui, mais bel et bien du club et de l’entourage de Rabiot.

Rabiot est aujourd’hui un joueur sous contrat avec l’OM — Longoria

« La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour Adrien Rabiot, comme pour les autres. La chose la plus importante, c’est de savoir se parler et d’avoir une discussion sincère. Il est aujourd’hui un joueur sous contrat avec l’OM », a déclaré Pablo Longoria en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi.

Cette volatilité du dossier, combinée à l’urgence de la fin du mercato (1er septembre), intensifie les spéculations. Le choix de rester ou de partir confronté à un prix élevé (15 M€) et à l’absence de réponse de l’entourage augmente encore l’incertitude de ce feuilleton estival