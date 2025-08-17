Mercato OM : Pas de sentiment, ce recrue 2024 poussée dehors !

Un anniversaire au goût d’au revoir. Ce jeudi 14 août, l’Olympique de Marseille a, comme à son habitude, célébré sur ses réseaux l’anniversaire d’un de ses joueurs, Neal Maupay, qui fêtait ses 29 ans. Mais en coulisses, la journée a pris une tournure bien différente pour l’attaquant franco-argentin. Selon La Provence, Roberto De Zerbi lui a annoncé dans la soirée qu’il ne ferait pas partie du groupe pour le déplacement à Rennes, en ouverture de la Ligue 1. Une décision qui acterait la fin imminente de son aventure marseillaise.

L’absence de Maupay à Rennes n’est pas anodine. Sur les 21 joueurs convoqués, le coach italien a préféré faire confiance au jeune Robinio Vaz, signe clair que le natif de Versailles ne figure plus dans ses plans. Le message est limpide : il est désormais sur le départ.

Absent du groupe retenu par De Zerbi pour défier Rennes vendredi, le buteur franco-argentin est sur le départ 👉 https://t.co/CqXnqBEo2x pic.twitter.com/ipeu86fB3S — La Provence OM (@OMLaProvence) August 16, 2025



Recruté l’été dernier en provenance d’Everton pour pallier l’absence de Faris Moumbagna, également sur la liste des transferts, Maupay aura disputé 24 matches avec l’OM (4 buts, 4 passes décisives). S’il a su dépanner à plusieurs reprises, ses limites physiques et son rendement irrégulier ont fini par convaincre le staff et la direction qu’il ne représentait pas une option durable en attaque.

Une vente pour relancer le mercato

Marseille cherche désormais à récupérer un peu plus de 5 millions d’euros, soit le montant de l’obligation d’achat levée cet été après son prêt. Un montant modeste, mais qui permettrait de financer d’autres dossiers prioritaires, dans un contexte où l’OM doit impérativement vendre pour se renforcer.

Le club phocéen espère également boucler les départs de Jonathan Rowe, Ounahi et Moumbagna d’ici la fin du mercato. Autant de mouvements qui devraient permettre à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de cibler un latéral gauche, un défenseur axial (le nom d’Ordoñez circule) et un milieu de terrain.

Une page se tourne discrètement

Alors que certains joueurs quittent le club dans le tumulte, Neal Maupay s’apprête à partir dans un silence presque feutré. Lui qui s’était montré volontaire, apprécié pour son état d’esprit et son implication, n’aura pas su convaincre sur la durée. Reste à voir où rebondira l’ancien de Brentford et de Nice, alors que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Championship suivraient sa situation.

À Marseille, le ménage se poursuit, et De Zerbi n’a visiblement pas l’intention de faire dans le sentiment.