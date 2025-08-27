Mercato OM : Pas emballé par Ceballos, Acherchour propose un autre profil !

Alors que l’Olympique de Marseille semble proche de faire signer Dani Ceballos, Walid Acherchour estime que l’Espagnol n’apporterait pas les garanties nécessaires dans l’entrejeu. Selon le consultant, l’OM a surtout besoin d’un milieu défensif destructeur, un profil incarné par Florentino Luís, que Benfica refuse de brader.

La piste Dani Ceballos se précise à Marseille. Passé par le Real Madrid, l’Espagnol dispose d’une belle expérience européenne, mais pour Walid Acherchour, le doute persiste sur sa capacité à être régulier.« Ceballos, pour moi, ce n’est pas fiable à 100 %. Il a connu le Real Madrid, il a côtoyé Kroos et Modric, mais à Marseille ce qui compte c’est la régularité et surtout les blessures. Et là-dessus, il y a un vrai doute », a lancé le consultant sur RMC.



Selon lui, Ceballos est davantage un milieu relayeur technique qu’un joueur capable de sécuriser une équipe encore fragile défensivement.

Ceballos, ce n’est pas fiable à 100 %, l’OM en manque d’un vrai récupérateur

Walid Acherchour a pointé les limites actuelles de l’équipe de Roberto De Zerbi : « On l’a bien vu contre le PFC, l’OM a de gros problèmes sans le ballon, notamment à la perte de balle. Dans ces moments-là, il faut un joueur défensif, un destructeur, et ce profil-là n’existe pas dans l’effectif actuel. »



Avec le départ de Valentin Rongier et les difficultés de Geoffrey Kondogbia à s’imposer, Marseille manque cruellement d’un milieu capable de ratisser les ballons et protéger une défense encore instable.

Florentino Luís, le profil idéal

C’est dans ce contexte que le nom de Florentino Luís (25 ans) est revenu avec insistance. Milieu défensif pur, le Portugais incarne le joueur que Walid juge indispensable : « Florentino Luís, c’est exactement ce qui manque à l’OM. C’est le garde-fou devant une défense fébrile, le joueur qui peut sécuriser l’équipe dans les transitions. »



Benfica a toutefois refusé une première offre de l’OM sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire, jugée trop basse. Mais le club portugais reste ouvert à une vente, à condition que Marseille revoie son offre à la hausse.

A lire aussi: Mercato OM : Offres, priorité… les dernières infos du dossier Rabiot !