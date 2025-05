Mercato OM : Une bonne affaire file en Premier League !

L’OM multiplie les pistes à tous les postes afin de se renforcer cet été. Après avoir ciblé la défense comme priorité absolue, c’était le défenseur central Olivier Boscagli que le club envisageait de recruter. Cependant, ce dernier vient de signer récemment en Angleterre.

L’OM continue d’explorer différentes pistes pour améliorer son effectif, en vue de la Ligue des Champions à venir. Devant également gérer le départ de joueurs comme Luis Henrique, ou tenter de prolonger Adrien Rabiot, l’été est dors et déjà rempli pour les dirigeants marseillais. Ayant ciblé les défenseurs centraux et les postes d’ailiers comme principal objectif, plusieurs noms ont été évoqués afin de pallier les carences de la saison qui vient de se finir.

Et si certaines arrivées sont également en train d’être finalisées, à l’image d’Aymeric Laporte, l’OM cherche encore un autre défenseur pouvant venir épauler Léo Balerdi. Et il y a quelques semaines, c’était le nom d’Olivier Boscagli qui était ciblé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Défenseur central de 27 ans, le français évoluait depuis 2019 avec le PSV, où il vient même de remporter le titre au détriment de l’Ajax, dans les dernières journées du championnat.

🚨🔵⚪️ Olivier Boscagli joins Brighton from PSV, done deal and here we go!

Agreement sealed for the centre back as @talksport reported today. New addition for Fabian Hürzeler. pic.twitter.com/XSlj5S8yxs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025