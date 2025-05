Mercato OM : Cette clause confirmée dans le deal avec Rabiot !

La saison est finie du côté de l’OM mais cela n’annonce pas pour autant la tranquillité du côté de la commanderie. En effet, si certains départs sont à craindre, c’est bien celui du joueur de la saison Adrien Rabiot qui est désormais redouté à cause d’une clause incluse dans son contrat.

L’OM de De Zerbi a montré de belles choses cette année. Avec une deuxième place gardée pendant une grande partie de la saison, le club disputera donc la Ligue des Champions après l’été et devrait réaliser un mercato important. Mais si les rumeurs concernant le départ du coach ou encore Bennacer font déjà l’objet de plusieurs débats, c’est un nouveau bruit de couloir qui prend de l’épaisseur à Marseille.

Arrivé en septembre dernier en fin de contrat avec la Juventus, le milieu de terrain Adrien Rabiot a conquis le cœur des Marseillais. Lui qui a été formé et a passé une bonne partie de sa carrière au PSG a réalisé une saison stratosphérique sous les couleurs de l’OM, lui valant même la distinction d’homme de la saison. Cependant, alors que le joueur avait signé un contrat de courte durée, une clause jusque-là secrète pourrait venir écourter son aventure olympienne.

Un départ de Rabiot possible cet été !

En effet, d’après des informations de La Provence, Adrien Rabiot disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de partir libre dès cet été ! Son contrat d’un an assorti d’une autre année supplémentaire pourrait donc se finir plus tôt que prévu, alors que la priorité du club serait de le prolonger. De quoi laisser craindre le pire pour les supporters et les dirigeants marseillais.

Des spéculations qui font également écho à sa récente déclaration au micro du Canal Football Club, où il avait déclaré : « Je n’ai pas envie de m’avancer, on va se réunir avec Pablo Longoria et Medhi Benatia ». Avec la qualification en Ligue des Champions, le club aura cependant plus de facilités et de moyens économiques de le convaincre de rester, lui qui est suivi par de nombreuses grosses écuries européennes.