Mercato OM : Plusieurs gros championnats sur Greenwood !

Après une première saison sous les couleurs de l’OM, Mason Greenwood aura signé une année globalement réussi. Auteur d’une vingtaine de buts en Ligue 1, ses performances ne sont pas passées inaperçues au point d’attirer l’attention de gros championnats européens !

L’an un de l’OM de De Zerbi va toucher à sa fin après la dernière journée de championnat et plusieurs joueurs auront déjà donné satisfaction. Arrivé comme l’un des maillons essentiels de ce nouveau projet, l’anglais Mason Greenwood aura répondu présent. Lui qui a débarqué pour environ 40 millions d’euros aura su se montrer décisif en inscrivant 19 buts et quatre passes décisives en Ligue 1. Des statistiques plus que satisfaisantes, malgré une implication souvent décriée.

Et si l’ailier anglais en a encore sûrement sous le pied, ses performances n’auront quand même pas laissé la planète football indifférent. Selon des informations révélées par le média espagnol Marca, plusieurs championnats surveilleraient de près le joueur. Parmi eux, la Bundesliga, la Liga, la Premier League et également le championnat d’Arabie Saoudite.

A lire aussi : Mercato OM : Luis Henrique toujours dans l’attente…

Greenwood, un départ à prévoir pour cet été ?

L’an passé, le FC Barcelone aurait même voulu approcher le joueur, mais la situation économique du club n’a pas permis aux Catalans de tenter une approche. Idem pour le Real Madrid qui surveillait le joueur mais a finalement rebroussé chemin. En ce qui concerne le championnat anglais, il semble encore compliqué de voir l’ailier y retourner, bien que le désir de rentrer chez lui se ferait de plus en plus ressentir.

Encore entaché par son passé, le joueur serait toujours blacklisté dans le pays. Une affaire judiciaire qui n’avait certes abouti à rien, mais qui reste gravée dans la mémoire des amateurs de foot britanniques. Reste à voir si le temps pourra gommer l’image dont il dispose encore aujourd’hui et assister un jour à un retour dans son pays natal. En ce qui concerne l’OM, le club ne serait pas désireux de le vendre à tout prix, lui qui était venu grâce aux réclamations de Roberto De Zerbi.