Mercato OM : Plusieurs options (dont une en L1) pour Moumbagna !

L’avenir de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. L’attaquant camerounais de 25 ans ne fait pas partie du groupe retenu pour le stage de présaison aux Pays-Bas ni à la AirCup, un choix fort de la part du club phocéen qui confirme sa mise à l’écart du projet de Roberto De Zerbi. Relégué avec la Pro 2, le joueur n’a plus de perspective immédiate avec l’équipe première.

Cette situation délicate n’a toutefois pas refroidi l’intérêt de plusieurs formations européennes. Selon les informations d’Africafoot, trois clubs se sont positionnés sur le dossier : le PAOK Salonique (Grèce), Levante (Espagne) et Toulouse FC (France). Tous surveillent attentivement l’évolution de la situation, dans l’espoir de récupérer un joueur qui cherche à relancer sa carrière après une longue période d’indisponibilité.

A lire : Mercato : l’OM 3e club le plus dépensier de Ligue 1 cet été (les deux premiers sont étonnants)

PAOK Salonique, Levante et Toulouse visent Moumbagna ?

Débarqué à Marseille en janvier 2024 en provenance de Bodo/Glimt pour 8M€, où il s’était révélé, Moumbagna n’a jamais réussi à s’imposer sur la Canebière. Sa cote sur le marché reste toutefois estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt, et son profil continue d’attirer. Toulouse, en particulier, étudierait la possibilité d’un prêt, option qui pourrait convenir au joueur et à l’OM.

Salonique, Levante et Toulouse suivent de près la situation de Faris Moumbagna (25 ans) Toulouse est la piste la plus sérieuse et envisagerait de formuler une offre de prêt ! 🖇️ https://t.co/GhNh8EpoJm#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/xQ7kXTX65W — Fabien (@Beye13) July 28, 2025



De son côté, Moumbagna ne ferme pas la porte à un départ durant ce mercato estival. Son objectif est clair : retrouver du temps de jeu et du rythme en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, avec l’ambition de faire partie du groupe des Lions Indomptables. Pour cela, il lui faudra rebondir rapidement, dans un environnement qui lui permettra de reprendre confiance et de retrouver son efficacité offensive.