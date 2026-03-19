Mercato OM : Pour ce présentateur de l’Equipe, Marseille va lâcher Mason Greenwood dès 40-45 M€ !

Sur le plateau de L’Équipe du soir, Grégory Ascher a livré une analyse tranchée sur l’avenir de Mason Greenwood à l’OM. Le consultant estime que le club marseillais cédera son attaquant anglais en cas d’offre comprise entre 40 et 45 millions d’euros. Une projection qui relance le débat sur la stratégie financière du club phocéen.

Une vente jugée inévitable par Grégory Ascher

Lors de l’émission diffusée sur La Chaîne L’Équipe, Grégory Ascher s’est montré catégorique concernant l’avenir de Mason Greenwood à l’OM. Selon lui, le club ne résistera pas à une offre importante pour son attaquant :

« Là, ils vont le vendre. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé ».

Cette prise de position intervient alors que l’Olympique de Marseille reste attentif à l’évolution du marché des transferts et à la valorisation de ses actifs offensifs.

Une opération financière à relativiser pour l’OM

Si une vente autour de 45 millions d’euros venait à se concrétiser, le gain pour l’OM serait en réalité limité. Le club ne possède que 60 % des droits économiques de Mason Greenwood, tandis que Manchester United conserve une part significative sur une future revente. Ainsi, sur un transfert estimé à 45 millions d’euros, environ 27 millions reviendraient à l’Olympique de Marseille. Un montant à mettre en perspective avec les 30 millions investis à l’été 2024 pour recruter l’attaquant anglais.

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Dans ce contexte, difficile de parler d’une plus-value nette importante, même si Greenwood a contribué aux performances sportives du club en Ligue 1. Une qualification en Ligue des champions pourrait légèrement modifier la répartition des droits, avec un bonus potentiel de 5 %.

Enfin, un départ de Mason Greenwood permettrait potentiellement à l’OM de battre son record de vente, toujours détenu par Michy Batshuayi, transféré à Chelsea pour 40 millions d’euros en 2016. Reste à savoir si le club marseillais sera en mesure de compenser sportivement un éventuel départ de son attaquant.