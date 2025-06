Mercato OM : Pourquoi Azzedine Ounahi a refusé l’offre du Spartak !

Le Spartak Moscou est le premier club à avoir formulé une offre ferme cet été pour Azzedine Ounahi, mais le milieu marocain a décliné la proposition, malgré l’accord donné par l’Olympique de Marseille. Le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, reste donc un élément sur le marché, en attendant une nouvelle opportunité.

Comme révélé par L’Équipe et confirmé par Foot Mercato, l’OM avait accepté de laisser partir Ounahi pour un transfert sec d’environ 12 millions d’euros. Le club phocéen est favorable à son départ, le joueur n’ayant jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée sur la Canebière. Prêté au Panathinaïkos durant la saison 2024-2025, il doit effectuer son retour à la Commanderie à partir du 7 juillet, date de reprise fixée par le club.

A lire aussi : La Roma coincée pour Ndicka ? Sacha Boey relancé et le PFC vise Rongier… Les 3 infos mercato OM du jour !

Mais malgré des conditions salariales très avantageuses, Ounahi a fait le choix de refuser le Spartak Moscou. Une décision motivée principalement par des considérations extra-sportives. « Le contexte géopolitique actuel en Russie a pesé dans la balance », expliquent des sources proches du dossier à l’Equipe. Le joueur ne serait pas convaincu par la perspective de s’installer dans un pays confronté à de nombreuses tensions internationales, même si l’offre financière était conséquente.

Ounahi pas rassuré par le contexte en Russie !

Le club russe du Spartak Moscou a été le premier de l’été à formuler une offre ferme pour Azzedine Ounahi. Mais, malgré l’accord de l’OM, le milieu marocain n’a pas donné suite.

➡️ https://t.co/mz4xO8ljC8 pic.twitter.com/PX8z94fRto — L’Équipe (@lequipe) June 30, 2025



Ce refus montre également que le joueur marocain privilégie un projet sportif plus stable et potentiellement plus exposé médiatiquement, condition essentielle pour relancer sa carrière. À ce stade du mercato, Ounahi reste donc en quête d’un point de chute, et Marseille attend une nouvelle proposition pour un joueur dont le départ pourrait soulager la masse salariale et permettre de réinvestir sur d’autres profils ciblés par Roberto De Zerbi.

En résumé, le dossier Azzedine Ounahi reste ouvert. Le refus du Spartak Moscou ne marque pas un attachement particulier à l’OM, mais bien une volonté de maîtriser son avenir dans un contexte géopolitique et sportif complexe.