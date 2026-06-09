Mercato OM : Accord trouvé entre Greenwood et ce club ?

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Mason Greenwood voit son départ se préciser. La Roma devrait bientôt l’accueillir. Selon la presse italienne, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre l’attaquant anglais et la Roma.

Son départ ne fait presque plus de doute. Mason Greenwood est annoncé partant depuis de nombreux jours. L’attaquant est la plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille et sa vente devrait faire du bien aux finances du club. L’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG et ce premier départ serait une belle avancée dans cette quête.

Une saison réussie malgré des accrocs en interne

Sportivement c’est autre chose. Le club marseillais va perdre son meilleur atout offensif. Un joueur dont il était presque dépendant et le chantier risque d’être compliqué. Il sera difficile de trouver un joueur aux qualités semblables, d’autant plus avec la cure d’austérité que devrait connaître l’OM.

Après une saison globalement réussie avec 26 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues, l’Anglais a été l’homme central de l’attaque olympienne. Même si sa saison a été émaillée par quelques incidents et notamment des relations compliquées avec la direction et notamment Medhi Benatia, Greenwood aura fini meilleur buteur de la saison. Un exercice au cours duquel il aurait mal vécu le départ de Roberto De Zerbi.

La Roma pousse pour Greenwod

Même s’il a annoncé vouloir rester avec l’OM où il est sous contrat jusqu’en 2029, la réalité du club comme du joueur est bien différente. Depuis quelques semaines, son père et agent est en discussions avancées avec la Roma. La Louve a fait de Greenwood sa priorité pour renforcer son attaque. Gian Piero Gasperini adore l’attaquant et l’a placé tout en haut de la liste des recrues potentielles. Malgré l’intérêt de Fenerbahçe, le club romain devrait prendre le dessus notamment après le changement de gouvernance à la tête du club turc.

La Roma possède donc une longueur d’avance sur le dossier et Greenwood donne, lui aussi, sa priorité au club italien. L’idée de disputer une fois de plus la Ligue des Champions avec le club romain a aussi joué dans la décision de l’attaquant.

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Un accord de principe avec le joueur en attendant de convaincre l’OM

Selon le Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait donné son accord à la Roma, avec laquelle un accord de principe a été trouvé. L’Anglais devrait toucher un salaire net de 4 millions d’euros net par saison assorti de plusieurs primes. Ses émoluments seront progressifs au fil des saisons. La durée du contrat n’a pas encore fuité mais plusieurs médias italiens s’accordent ces derniers jours sur un contrat jusqu’en 2031.

La moitié du chemin a donc été faite par la Roma. Le club italien attend de nommer son directeur sportif Tony D’Amico pour formuler une première offre officielle. C’est ici que cela pourrait bloquer entre les deux équipes. Tandis que la Louve devrait faire une première proposition de 40 millions d’euros, l’OM réclame 55 millions d’euros, bonus compris.

Pour rappel, 40% du montant du transfert revient à Manchester United, son précédent club. Pour l’heure, aucune offre n’est arrivée sur le bureau de la direction olympienne. Le dossier s’annonce brûlant et les négociations enflammées.

Clarence Maillefaud