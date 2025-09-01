Info Chrono
Mercato OM : Pourquoi le dossier Pavard est mal embarqué ?!

L’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Benjamin Pavard, défenseur français évoluant à l’Inter Milan. Après l’échec des pistes menant à Joel Ordóñez et Lutsharel Geertruida, désormais engagés avec Sunderland, l’OM explore des alternatives pour renforcer sa défense. Cependant, les dernières informations en provenance d’Italie suggèrent que l’opération Pavard est loin d’être gagnée.

 

L’OM sollicite un prêt, l’Inter refuse

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM a récemment approché l’Inter Milan pour obtenir le prêt de Benjamin Pavard. Cependant, l’Inter n’est pas disposée à envisager cette option. Une position confirmée par Luca Bendoni, qui précise que bien que l’Inter ne soit pas ouverte à un prêt, il est essentiel de suivre l’évolution des conditions dans les jours à venir.

 

Pour sa part, Fabrizio Romano rapporte que l’Inter Milan considère Manuel Akanji comme le remplaçant idéal de Pavard, mais souligne que la situation est complexe à quelques heures de la date limite du mercato. Aucun accord n’est en place pour un départ définitif de Pavard, et l’OM ne serait intéressé que par un prêt.

 

 

L’Inter Milan reste ferme

 

Malgré l’intérêt manifesté par l’OM, l’Inter Milan semble déterminée à conserver Benjamin Pavard. Le président de l’Inter, Beppe Marotta, a récemment déclaré que le club n’envisageait pas de nouvelles recrues et n’avait reçu aucune offre pour Pavard . De plus, selon SportMediaset, l’Inter Milan est réticente à vendre le défenseur français cet été, malgré un intérêt notable.

