Mercato OM : Pourquoi Marseille ne veut pas augmenter son offre ?

Le feuilleton Timothy Weah continue de rythmer le mercato de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, le club phocéen peine à conclure un accord avec la Juventus, malgré la volonté du joueur de rejoindre la Canebière.

Timothy Weah, 25 ans, fait partie des cibles prioritaires de l’OM pour renforcer ses ailes. Le club marseillais a déjà formulé une offre comprise entre 12 et 13 millions d’euros, supérieure à celle de Nottingham Forest, pourtant initialement acceptée par la Vieille Dame. Un paradoxe que ne comprend pas la direction olympienne : la Juventus a refusé une proposition plus avantageuse financièrement, après avoir donné son feu vert à une offre moins élevée. Une situation qui agace les dirigeants marseillais, convaincus d’avoir déjà fait un effort conséquent. La Juve souhaiterait 20M€ dans ce dossier…

L’OM ne veut pas augmenter son offre !

Selon Pedullà, l’opération a un poids financier important, notamment après l’investissement réalisé sur Luis Henrique Paixao, arrivé plus tôt dans le mercato. Le club n’envisage donc pas pour l’instant de rehausser sa proposition, bien que le joueur pousse pour rejoindre Marseille. Le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours si un compromis est trouvé, possiblement par une légère réévaluation de l’offre, mais l’issue dépendra en grande partie de la position de la Juventus.



Jusqu’ici, Weah a refusé toutes les autres options, et semble déterminé à rejoindre le projet marseillais. Le temps joue désormais contre les dirigeants olympiens, alors que la préparation de la saison bat son plein et que Roberto De Zerbi souhaite finaliser son effectif au plus vite.

Le bras de fer entre l’OM et la Juventus se poursuit, et Marseille espère toujours convaincre, sans pour autant se renier sur le plan économique.