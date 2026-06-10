Mercato OM : Pourquoi Strasbourg a laissé filer Lung à Marseille…

Il est la première recrue de l’ère Stéphane Richard, le jeune défenseur central de 18 ans formé à Strasbourg Sacha Lung, s’apprête à quitter l’Alsace pour rallier la cité phocéenne.

Courtisé par l’Allemagne ou encore l’Italie, le jeune défenseur central a été convaincu par le discours de Grégory Lorenzi.

Un transfert qui fait parler

Comme relayé par Onze Mondial, Sacha Lung a paraphé son contrat le liant au club jusqu’en 2029 lundi matin. Malgré le profil prometteur du jeune talent strasbourgeois, de nombreuses interrogations émergent quant à sa venue.

Pour le média ButFootballClub, la signature de Sacha Lung à l’OM s’explique facilement du côté de Strasbourg : « Contrairement à ce qui se dit, ce n’est pas une grande perte pour le RC Strasbourg. Oui, il a du potentiel mais il n’était pas un premier choix en défense centrale puisque deux joueurs plus jeunes que lui sont passés devant. Et pour le retenir, les dirigeants lui ont fait une proposition misérable… » a ainsi confié une source proche du club. De plus, le jeune défenseur central arrive pour évoluer avec la Pro2 dans un premier temps, mais pourrait être convier à la préparation estivale de l’OM avec d’autres jeunes comme Ange Lago, Ugo Lamare ou encore Antoine Valero.

Ce transfert s’inscrit parfaitement dans la lignée de la nouvelle stratégie de recrutement incarnée par Grégory Lorenzi : recruter malin, à bas prix. Ce qu’il a réalisé de manière pertinente du côté du Stade Brestois.

Quelles perspectives pour Sacha Lung à l’OM

Mise à part deux exemples récents, le club olympien semble depuis plusieurs avoir du mal à développer et valoriser ses jeunes sur le long termes. Les cas de Boubacar Kamara et Maxime Lopez font office d’exceptions. Le premier, récent vainqueur de l’Europa League avec Aston Villa avait quitté l’OM gratuitement à l’été 2022. Tandis que Max Lopez quittait son club de coeur en 2020 pour la Fiorentina (Italie).

Les cas récents de Robinio Vaz et Darryl Bakola interrogent également. Lancés dans le grand bain par Roberto De Zerbi, les deux talents arrivés en post-formation à l’OM ont quitté le club olympien cet hiver (25M d’euros pour Vaz à la Roma et 10M d’euros pour Bakola à Sassuolo, en Italie).

Si Sacha Lung s’apprête donc à écrire les nouvelles lignes de sa jeune carrière, son avenir au club reste en suspens. Entre une stratégie de recrutement low-cost assumée par Grégory Lorenzi et une capacité du club à développer ses jeunes encore à prouver sur le long terme, le jeune défenseur strasbourgeois arrive avec autant de promesses que d’incertitudes.

Paul Laffisse