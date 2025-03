Mercato OM : Poussé dehors, il a été « choqué »

Parti de l’OM l’été dernier pour rejoindre l’OL, Jordan Veretout est revenu sur son transfert au micro de Ludovic Giuly, sur Free. Le milieu de terrain a expliqué les circonstances de son départ, qu’il n’avait pas envisagé.

Après deux saisons passées à l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout pensait s’inscrire dans la continuité au club. Pourtant, les dirigeants phocéens lui ont fait savoir qu’il ne faisait plus partie de leurs plans. « Mon arrivée à Lyon, ça s’est fait au dernier moment, a-t-il confié à Free Foot. Le Mercato a été compliqué. Je pensais avoir fait deux bonnes saisons à Marseille, j’avais tout donné, je n’ai jamais triché. Quand on m’a appelé pour me dire que j’étais hors projet, ça m’a un peu choqué. Je n’avais pas trop l’intention de partir. »

Face à cette situation, Jordan Veretout a dû trouver une nouvelle destination, et c’est finalement l’Olympique Lyonnais qui l’a accueilli.

A lire : PSG OM : Rothen vole au secours de Nasser, Larqué le reprend de volée !

Poussé vers la sortie, un rebond rapide à Lyon

✍️ De l’OM à l’OL : les coulisses du transfert de VERETOUT à LYON 👀 Au micro de @Ludovic_Giuly 🎙️#OL #TeamOL pic.twitter.com/QXVY8tmqKD — Free FOOT (@FreeFoot) March 17, 2025

Malgré la surprise de son exclusion du projet marseillais, le milieu de terrain a réagi rapidement en rejoignant l’OL. L’appel de Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais, a été déterminant. « Il a fallu que je rebondisse et ça a été très vite avec Lyon. Le coach m’a appelé, il m’a conforté dans mon choix. C’était important pour moi d’avoir ce ressenti, de savoir que le coach me voulait vraiment. »

Depuis son arrivée entre Rhône et Saône, Jordan Veretout tente de retrouver son meilleur niveau sous les couleurs lyonnaises. Son expérience et son engagement seront précieux pour un club en reconstruction.