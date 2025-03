PSG OM : Rothen vole au secours de Nasser, Larqué le reprend de volée !

L’émission « Rothen s’enflamme » diffusée hier soir sur RMC a donné lieu à un échange tendu entre Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué. Les deux anciens joueurs se sont opposés sur la polémique des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et sa famille lors du choc PSG-OM de dimanche dernier.

Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a pris la défense du club parisien et de son président Nasser Al-Khelaïfi. Il a également relativisé la portée des banderoles déployées au Parc des Princes : « C’est trop facile de s’en prendre au président du meilleur club de France qui fait aussi rayonner la France en Europe, car le PSG est régulièrement en huitième, en quart, en demi-finale de la C1. Quand tu as un club comme ça qui domine, voire même qui écrase le championnat de France, c’est logique que son président soit écouté quand il prend position, quand il donne des idées. C’est gratuit de la part de Madame Rabiot de dire que tout le monde a peur de Nasser. Elle a raison d’avoir été choquée. Chacun digère différemment ce type d’insulte, c’est déjà arrivé avant, ce n’est pas bien mais cela fait partie du football. »

Larqué indigné par le manque d’humanité

Jean-Michel Larqué, ancien joueur de l’AS Saint-Étienne et consultant historique, n’a pas hésité à interrompre Jérôme Rothen pour exprimer son indignation : « Ce n’est pas humain de faire des banderoles sur un papa décédé. Mets-toi à la place d’Adrien Rabiot, son papa est parti, et tu lui fais une banderole pour l’insulter alors qu’il est dans la tombe. Tu trouves que c’est une plaisanterie au second degré, toi ? Tu ne condamnes pas ces actes toi ? »

Le débat autour de cette polémique continue d’animer les discussions, alors que la commission de discipline pourrait bientôt se pencher sur les incidents du Classico PSG OM.

💥 Captain Larqué : « Je me mets à la place d’Adrien Rabiot, mon papa est parti et on l’insulte alors qu’il est dans la tombe… ! » ⚡ Le débat électrique entre Larqué et Rothen sur les déclarations de Véronique Rabiot. pic.twitter.com/VjofslC33A — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2025

