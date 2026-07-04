Mercato OM : Premier gros départ ? ça accélère pour Hamed Junior Traoré !

Recruté définitivement par l’Olympique de Marseille au début de l’été après une saison en prêt, Hamed Junior Traoré pourrait déjà quitter le club. Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa a avancé ces dernières heures dans les discussions pour tenter de faire revenir le milieu offensif en Serie A.

Le Genoa passe à l’action pour Hamed Junior Traoré

L’avenir de Hamed Junior Traoré à l’OM pourrait s’écrire loin de Marseille. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa fait partie des clubs les plus actifs sur ce dossier et a enregistré des progrès dans les négociations pour attirer l’international ivoirien.

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Le club italien a transmis une offre afin de rapatrier le joueur de 25 ans, arrivé définitivement à l’Olympique de Marseille au mois de juin après son prêt en provenance de Bournemouth. À ce stade, aucun accord n’a été annoncé entre les différentes parties, mais le Genoa poursuit ses discussions pour tenter de conclure l’opération, selon le média italien.

Un retour en Serie A envisagé

Un départ vers le Genoa marquerait le retour de Traoré dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Avant son passage à Marseille, le milieu offensif s’était fait remarquer en Serie A sous les couleurs d’Empoli, de Sassuolo puis de Naples.

Au total, il a disputé 149 rencontres de championnat italien, pour un bilan de 18 buts et 13 passes décisives.

Sous le maillot marseillais, Hamed Junior Traoré a pris part à 16 matches toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives.

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Un dossier à suivre pour l’OM

Cette piste intervient quelques semaines seulement après le transfert définitif du joueur. Pour lever son option d’achat, l’OM a déboursé un montant supérieur à 8 millions d’euros auprès de Bournemouth.

En cas de revente, un élément financier est également à prendre en compte : Bournemouth conserve 50 % de la plus-value réalisée sur un futur transfert, conformément aux conditions de l’opération conclue entre les deux clubs.

Pour l’heure, Gianluca Di Marzio indique uniquement que le Genoa a progressé dans les négociations. Aucune officialisation ni accord définitif n’ont été annoncés à ce stade concernant l’avenir du milieu offensif marseillais.