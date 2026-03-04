Mercato OM : Quand Igor Paixão était proche de signer en Ligue 1 en 2022 !

Arrivé à l’Olympique de Marseille, Igor Paixão aurait pu découvrir la Ligue 1 bien plus tôt. Avant d’exploser au Feyenoord Rotterdam, l’ailier brésilien était tout proche de rejoindre l’OGC Nice à l’été 2022. Un transfert finalement avorté pour des raisons liées au projet sportif du joueur.

Un transfert à Nice qui n’a jamais abouti

Avant de devenir l’un des joueurs offensifs remarqués du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixão était encore au Coritiba, son club formateur au Brésil. À l’été 2022, l’ailier brésilien figurait déjà dans le viseur de l’OGC Nice. Le club azuréen avait été alerté par Henrique, ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, alors recruteur pour la formation niçoise.

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ex-international brésilien explique avoir immédiatement été séduit par le profil du joueur. « Il avait vraiment le profil qu’on cherchait, se souvient l’ex défenseur des Girondins. Il avait la qualité pour s’intégrer dans l’effectif de Galtier mais il n’aurait pas été forcément titulaire. Alors, pour ne pas freiner sa progression, on voulait l’envoyer en prêt à Lausanne, un club partenaire, pour qu’il progresse dans un Championnat moins relevé. Le projet lui plaisait. Tout le monde était d’accord. »

Le projet de prêt qui a tout fait capoter

Le plan du club niçois consistait à recruter Igor Paixão puis à l’envoyer immédiatement en prêt au Lausanne-Sport, club partenaire évoluant en Suisse. Mais la situation sportive du club helvète a rapidement changé la donne. À cette période, Lausanne-Sport occupait la dernière place du championnat suisse, ce qui a fait hésiter l’entourage du joueur. Dans le même temps, le dossier a traîné du côté de Nice, laissant le temps au Brésilien de poursuivre sa progression à Coritiba.

A LIRE : OM : Beye confirme 4 absences face au TFC demain !

Deux mois plus tard, Igor Paixão enchaîne les bonnes performances au Brésil. Cette dynamique attire finalement le Feyenoord Rotterdam, qui boucle son transfert pour environ 4,5 millions d’euros. Henrique résume ce rendez-vous manqué dans L’Équipe : « C’est dommage mais c’est comme ça. Je suis content qu’il flambe en France. Il a encore une grosse marge de progression et un jour, il deviendra indiscutable avec la Seleçao. »

Aujourd’hui, l’ailier brésilien poursuit sa progression sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, confirmant que son potentiel était déjà identifié par plusieurs recruteurs européens bien avant son arrivée sur la scène française.

Pour Parier sur le match OM – TFC rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.