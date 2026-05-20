Mercato OM : Quatre grosses options pour Leonardo Balerdi !

Très contesté cette saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi pourrait vivre ses dernières semaines sur la Canebière. Selon plusieurs informations venues d’Italie, le défenseur argentin dispose de plusieurs pistes sérieuses en vue du prochain mercato estival.

Après plusieurs saisons marquées par une irrégularité chronique, Leonardo Balerdi semble se rapprocher d’un départ de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club marseillais, le défenseur central de 27 ans disposerait d’un bon de sortie pour le prochain mercato OM. Une tendance qui se confirme alors que plusieurs clubs européens surveillent de près sa situation.

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La Juventus, l’AS Roma et l’Atlético Madrid à l’affût

D’après les informations publiées par TuttoJuve.com, Leonardo Balerdi figurerait sur les tablettes de trois formations majeures du football européen : la Juventus Turin, l’AS Roma et l’Atlético Madrid. Le média italien précise également que Nottingham Forest suivrait attentivement le dossier du joueur marseillais.

Malgré une saison jugée décevante par une partie des supporters olympiens, l’international argentin conserve une certaine cote sur le marché des transferts. Son expérience en Ligue 1, son profil athlétique et sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes défensifs continuent d’attirer des clubs engagés dans des compétitions européennes.

Un départ qui semble se préciser pour l’OM

Ces dernières semaines, Leonardo Balerdi n’a jamais confirmé publiquement son intention de quitter Marseille. Toutefois, la multiplication des intérêts étrangers renforce l’hypothèse d’un transfert cet été. L’Olympique de Marseille, qui devrait remodeler une partie de son effectif lors du prochain mercato, pourrait profiter d’une vente pour rééquilibrer ses finances et préparer l’arrivée de nouveaux profils défensifs.

Arrivé à Marseille en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Balerdi aura alterné les périodes convaincantes et les passages plus compliqués sous les couleurs olympiennes. À l’approche du mercato estival, son avenir semble désormais s’écrire loin du Vélodrome.