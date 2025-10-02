Mercato OM : Quel prix pour Arthur Vermeeren ?

Prêté par le RB Leipzig, le milieu belge fait bonne impression à Marseille. Mais son achat définitif représenterait un investissement conséquent pour le club.

Arthur Vermeeren a rejoint l’OM cet été sous la forme d’un prêt en provenance du RB Leipzig. Le milieu belge de 20 ans, formé à Antwerp, commence à trouver ses marques au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, et son avenir au club semble déjà au cœur des réflexions.

Une opération proche des 22 millions d’euros

Pour faire venir Vermeeren cette saison, l’Olympique de Marseille aurait déboursé entre 1,5 et 3 millions d’euros pour son prêt. Le contrat inclut également une option d’achat fixée autour de 20 millions d’euros.

A lire : ‌OM : Belle séquence ou excès d’enthousiasme ? Djellit tranche !

Si le club décide de lever cette option à la fin de la saison, le montant total de l’opération pourrait grimper à près de 22 millions d’euros. Un investissement important pour les Phocéens. Une somme comparable à ce qu’avait dépensé Leipzig lors de son transfert définitif en provenance de l’Atletico Madrid.

Arthur Vermeeren vs Ajax 2005 | 82 minutes jouéspic.twitter.com/jAWjLwGivL — 🎥 (@FCompsOM) September 30, 2025

Un choix stratégique à faire en fin de saison

Malgré son jeune âge, Arthur Vermeeren affiche des qualités intéressantes au milieu de terrain et semble monter en puissance sous les couleurs marseillaises. Sa marge de progression et son fort potentiel pourraient en faire un atout pour l’OM sur le long terme.

Cependant, un tel investissement représenterait un coût financier important pour le club olympien. Il faudra donc attendre la fin de saison pour savoir si le club choisira ou non de lever cette option d’achat.