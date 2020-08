OM Mercato : « Je ne suis pas si catégorique sur le fait que Thauvin veuille se barrer la saison prochaine »

Lors de l’Apéro Mercato de ce jeudi 6 août, Benjamin Courmes et Yassine Youssfi ont fait le point sur la situation de Florian Thauvin à l’OM. Le champion du monde arrive en fin de contrat en 2021…

Que faire du cas Florian Thauvin à l’OM ? Au sortir d’une saison 2019-20 quasiment blanche, l’international français arrive en fin de contrat à l’issue du prochain exercice. Sa valeur marchande est estimée par le site Transfermarkt à 30 M€ quand il en valait plus du double il y a quelques mois. Cependant, il pourrait partir libre à l’été 2021. Yassine Youssfi nous livre son sentiment sur la situation…

« Pourquoi pas le faire prolonger, avec un pourcentage sur le transfert »

« Moi ce qui me gène un peu quand on parle d’intérêt d’un joueur, c’est qu’on se focalise que sur le plan sportif. On en oublie l’humain. Il faut savoir qu’un joueur c’est un être humain, il a une vie. Dans le cas Thauvin, il faut pas oublier qu’il vient d’être papa. Et peut-être pour l’équilibre de son enfant, il aura envie de rester à Marseille. Moi je ne suis pas si catégorique que ça sur le fait qu’il veuille se barrer de l’OM. Tu le vois avec Payet, il a étalé son salaire, je pense que c’est par rapport aussi aux conditions de vie, il a une famille. Donc Thauvin il va pas réfléchir qu’en tant que footballeur. C’est dans l’intérêt du joueur et du club qu’il reste. Pourquoi pas le faire prolonger, avec un pourcentage sur le transfert. Faudrait trouver un bon compromis, ce serait plutôt bien. »

LA STAT :

Florian Thauvin a joué, seulement, 20 minutes lors du dernier exercice de Ligue 1. Dix minutes, lors de la victoire 1-0 contre l’ASSE, en début de championnat. Et dix minutes, face à Amiens, le 6 mars dernier (2-2).

