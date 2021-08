Mercato OM : Qui est Alexander Sorloth ? L’avis d’un spécialiste…

C’est l’une des dernières rumeurs mercato au poste d’attaquant pour venir succéder à Benedetto à l’OM. Pablo Longoria serait en discussion avec Alexander Sorloth que le RB Leipzig devrait laisser filer. Le journaliste Florian Holsbeek (walfoot.be) nous décrit le profil de l’attaquant norvégien…

Alexander Sorloth a passé 6 mois en prêt du côté de la Gantoise. L’attaquant norvégien a ensuite été prêté à Trapzonspor ou il a marqué 33 buts en 49 matches. De quoi susciter l’intérêt du RB Leipzig qui a misé 20M€ en septembre dernier sur l’attaquant de 25 ans. Sorloth n’a marqué que 5 buts en Bundesliga la saison dernière et devrait changer d’air cet été. Pablo Longoria serait en discussion avec le club allemand afin d’obtenir un prêt avec OA. Dans DFM ce jeudi, Florian Holsbeek nous a raconté le passage du géant norvégien par la Jupiler League et nous a dressé son portrait.

Sorloth va faire le ménage, Ugbo va être plus filou

« Je me souviens d’Alexander Sorloth mais pas pour les bonnes raisons, mais tout n’est pas de sa faute. Il est arrivé à la Gantoise en provenance de Crystal Palace car l’entraineur norvégien Jess Thorup voulait avoir une pointe. Le vrai problème, c’est qu’un garçon s’est révélé pendant le mercato hivernal, c’est un joueur que vous connaissait bien c’est Jonathan David. Il fallait donc faire de la place pour David mais aussi Roman Yaremchuk. Sorloth s’est retrouvé là au milieu du jeu de quille car Thorup voulait jouer en 4-2-3-1 avec Dompé à gauche, David pouvait jouer dans l’axe mais on sait qu’il pouvait aller à droit et à gauche, et le but c’était de mettre Sorloth en pointe et Yaremchuk à droite. Sauf que Yaremchuk fait ce qu’il veut et du coup il y avait un vrai déséquilibre. Sorloth s’est retrouvé un peu côté droit, sauf que le gaillard il fait 1m91, 95 kg c’est un bon gros bébé, vous vous imaginez bien que sur le côté droit s’il doit faire une course diagonale pour venir dans la surface quand il y a un centre, quand il arrive dans le rectangle, le stade est fermé, les buts sont retirés et les poteaux de corner rangés dans les armoires. Ses meilleurs matches avec la Gantoise c’est quand il manquait quelqu’un dans le quatuor offensif et qu’il pouvait vraiment jouer en pointe. C’est c’un joueur de surface, et contrairement à Ugbo, il est beaucoup plus puissant, plus grand, il va gagner des duels, il s’impose. Il sait garder un ballon dos au but en jouant avec son corp, ça reste quelqu’un qui peut attendre des centres. Il a quand même mis plus de 30 buts en Turquie lors de sa saison en prêt. Car on le bazardait de centres. Sorloth va faire le ménage, Ugbo va être plus filou, plus malin. Sorloth va pousser, gratter des fautes et va venir défendre sur les coups de pieds arrêtés. Ugbo va se battre à la perte de balle et empêcher la relance, par contre Sorloth si le ballon est perdu il y en a dix qui vont défendre pour lui. C’est pour ça que ça ne marche pas à Leipzig et qu’ils essayent de s’en débarrasser. » Florian Holsbeek – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)