Mercato OM : Qui est Gustavo Mantuan ? L’avis d’un spécialiste du football brésilien !

Dominique Baillif, observateur reconnu du football brésilien, a livré son analyse sur le profil de Gustavo Mantuan, pisté par l’Olympique de Marseille pour renforcer le couloir droit. Le joueur, formé aux Corinthians et actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg, attire l’attention par sa polyvalence et sa capacité à alterner entre les postes de latéral, piston ou ailier droit.

Selon Baillif, Mantuan séduit par sa lecture du jeu, ses dribbles efficaces, sa capacité à créer des décalages et son sens de la finition. S’il est formé au poste d’ailier; il a aussi été utilisé comme latéral droit dans le championnat russe. Cependant, l’expert nuance cet enthousiasme en pointant une possible faiblesse dans le repli défensif, un aspect essentiel dans les schémas de Roberto De Zerbi.

« Je vais être franc avec vous : depuis qu’il est au Zénith, je n’ai pas trop suivi sa trajectoire. Mais lorsqu’il jouait aux Corinthians, il était très prometteur. On parlait même de lui pour les sélections brésiliennes. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé à cause de plusieurs pépins physiques, ce qui a freiné sa progression. »

« Il a été formé comme ailier, mais il a aussi évolué au poste de latéral droit. C’est un droitier capable de jouer à gauche également, avec une très bonne qualité technique et un excellent pied droit. Devant le but, il est plutôt efficace. C’est l’une de ses particularités : il peut marquer pas mal de buts lorsqu’il est bien placé. »

« Il possède un bon coffre, et faisait la différence offensivement grâce à sa technique en dribble. Ce n’est pas le joueur le plus puissant physiquement, mais sa qualité de passe, de dribble et sa technique lui permettent d’éliminer facilement ses adversaires. »