Mercato OM : Quinten Timber déjà sur le départ ?

Selon les informations de L’Équipe, la direction de l’Olympique de Marseille a déjà reçu des offres pour Quinten Timber. Le milieu néerlandais, recruté pour environ 4,5 millions d’euros, pourrait désormais permettre au club marseillais de réaliser une importante plus-value.

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille a déjà été approché pour Quinten Timber , recruté lors du dernier mercato hivernal. Recruté pour 4,5 millions d’euros, le milieu néerlandais disposerait désormais d’une valeur estimée autour de 20 millions d’euros et serait ouvert à un départ.

Un cote à 20 millions d’euros et une grosse plus value pour l’OM

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Toujours d’après le quotidien sportif, la valeur actuelle du joueur serait estimée autour de 20 millions d’euros. Une somme qui pourrait attirer plusieurs clubs lors du prochain mercato estival.

Le média indique également que Quinten Timber serait ouvert à un départ dans les prochains mois. Le joueur de 24 ans serait particulièrement intéressé par une expérience en Premier League.

Arrivé à Marseille en provenance de Feyenoord à six mois du terme de son contrat contre une indemnité relativement faibl, l’international néerlandais pourrait ainsi devenir l’un des dossiers importants de l’été du côté de l’OM.