Mercato OM : Quinten Timber visé, une grosse plus-value attendue !

Beşiktaş envisagerait de revenir à la charge pour Quinten Timber. Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2026, le milieu néerlandais figurerait toujours parmi les priorités du club stambouliote pour renforcer son entrejeu.

Beşiktaş préparerait une offensive pour Quinten Timber

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Le dossier pourrait s’animer dans les prochaines semaines. D’après Yeniasir.com, Beşiktaş souhaite relancer la piste menant à Quinten Timber. Le club d’Istanbul suivrait le milieu de terrain depuis plusieurs mois et aurait désormais obtenu l’accord de son staff technique pour avancer sur ce dossier.

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Toujours selon le média turc, les dirigeants de Beşiktaş prépareraient un premier contact avec l’Olympique de Marseille afin d’étudier la faisabilité d’un transfert. Aucune offre officielle n’aurait toutefois été transmise à ce stade.

Capable d’évoluer devant la défense mais également dans un rôle plus offensif grâce à sa qualité de projection, Quinten Timber ferait partie des profils ciblés pour renforcer le milieu de terrain du club turc durant ce mercato estival.

Une plus-value importante en cas de départ de l’OM !

Selon Yeniasir.com, la situation économique de l’Olympique de Marseille pourrait inciter les dirigeants marseillais à étudier certaines offres durant ce mercato. Cette analyse émane du média turc et n’a pas été confirmée officiellement par le club.

Dans ce contexte, un éventuel transfert de Quinten Timber pourrait représenter une opération financière intéressante pour l’OM. Recruté lors du mercato hivernal 2026 en provenance de Feyenoord alors qu’il arrivait à six mois de la fin de son contrat, l’international néerlandais avait rejoint Marseille contre environ 4,5 millions d’euros.

Si les discussions venaient à s’ouvrir, Beşiktaş souhaiterait conclure l’opération à un montant jugé abordable. De son côté, l’OM pourrait espérer une indemnité avoisinant les 20 millions d’euros, ce qui représenterait une importante plus-value sur un joueur lié au club marseillais jusqu’en 2030.

À ce jour, aucun accord ni aucune négociation officielle n’ont été annoncés entre les deux clubs. L’intérêt de clubs de Premier League pourraient faire monter les enchères !