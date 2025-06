Mercato OM : Rebond en Ligue 1 pour Mbemba ?

Mis à l’écart depuis le début de la saison suite à des problèmes internes et la volonté de ne pas renouveler son contrat, Mbemba devrait partir libre cet été. Et parmi les clubs intéressés par le joueur, le Paris FC serait le grand favoris.

L’OM a besoin de vendre ses joueurs devenus indésirables afin de baisser sa masse salariale et récupérer de l’argent pour l’investir dans de nouveaux joueurs. Parmi les différentes rentrées d’argent possible, le club va compter sur ses joueurs devenus indésirables, à l’image de Ounahi, qui devrait être l’un des premiers transférés alors que plusieurs clubs suivent de près le joueur.

Et si l’OM a déjà fixé ses conditions pour son joueur, le club va devoir gérer toutes les autres situations. À commencer par des retours de prêt, comme Gigot ou Koné, qui ne font plus parti des plans de De Zerbi. Mais parmi tous les joueurs qui devraient quitter le club, certain ne rapporteront pas d’argent. C’est le cas de Chancel Mbemba, libre de tout contrat cet été et qui a passé sa saison avec la réserve de l’OM.

Mbemba vers le Paris FC ?

🚨#mercato #Ligue1 🎯le Paris FC a pris contact avec Chancel Mbemba 🇨🇩 ❗️le désormais ex-joueur de l’OM est à l’écoute mais veut prendre son tempshttps://t.co/lDvfEj3b5t pic.twitter.com/mws2vFoxXS — Sébastien Denis (@sebnonda) June 24, 2025

Et si plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer le joueur, c’est bien le Paris FC qui serait le plus enclin pour signer le joueur d’après des informations de Sébastien Denis, journaliste pour Footmercato. Le défenseur de 30 ans, qui n’a plus joué un match officiel depuis la saison dernière, pourrait donc rejoindre la capitale et faire partie des nombreux joueurs choisit pour reconstruire l’autre équipe parisienne.

Le journaliste précise également que les deux camps seraient déjà entrés en contact et échangent régulièrement. Cependant, conscient que le choix s’offre désormais à lui, Mbemba ne devrait pas rendre sa décision de manière hâtive et souhaite prendre son temps. Une possibilité donc de revoir le défenseur central jouer en Ligue 1, mais sous de nouvelles couleurs.