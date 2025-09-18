Mercato OM : Recruté en 24h suite à un conflit avec son coach !

L’arrivée de Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille ne s’est pas faite sans péripéties. Derrière ce prêt sans option d’achat conclu dans les dernières heures du mercato, La Provence révèle un enchaînement d’événements inattendus et de négociations menées tambour battant par Mehdi Benatia.

Un dossier initié dès le départ de Rabiot

Lorsque le départ d’Adrien Rabiot s’est confirmé, le directeur sportif marseillais a aussitôt activé la piste O’Riley. Le premier contact a été établi avec Dominic O’Riley, père et agent du joueur. Mais la réponse de Brighton est alors catégorique : pas question de laisser filer un titulaire annoncé pour le début de saison. L’affaire semblait donc close… jusqu’à un rebondissement inattendu fin août.

Le clash avec Hürzeler qui change tout

C’est à ce moment qu’intervient l’élément déclencheur. Mis à l’écart contre Manchester City lors de la 3e journée, le milieu danois affiche son mécontentement. Sa relation avec son entraîneur Fabian Hürzeler se dégrade rapidement. Brighton, soucieux d’éviter un conflit qui perturberait son vestiaire, rouvre alors la porte à un départ et reprend contact avec l’OM, à seulement quelques jours de la clôture du mercato.

OM : les dessous de l’arrivée de Matt O’Riley, la nouvelle recrue titularisée face au Real Madrid

Un deal réglé en 24 heures

Les négociations s’accélèrent brutalement. En moins de 24 heures, le transfert est bouclé : Marseille obtient un prêt simple, sans option d’achat. Une différence notable par rapport aux autres renforts estivaux, mais que le club assume pleinement. Pour la direction phocéenne, l’opportunité était trop rare pour être laissée passer, surtout avec un profil jugé proche de celui de Rabiot.

En coulisses, cette opération illustre la capacité de l’OM à rester en embuscade sur ses dossiers. Désormais, c’est à O’Riley de prouver sur le terrain que cette arrivée express peut devenir un vrai coup gagnant.