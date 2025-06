Mercato OM : Retournement de situation dans ce dossier offensif !

Le feuilleton Ivan Perišić semble toucher à sa fin. Alors que l’Olympique de Marseille envisageait de recruter l’ailier croate, Ivan Perišić est désormais tout proche de prolonger son contrat avec le PSV Eindhoven, où il vient de réaliser une saison pleine.

À 36 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich, de l’Inter Milan ou encore de Tottenham a été l’un des artisans du titre de champion des Pays-Bas décroché par le PSV cette saison. En 39 matches toutes compétitions confondues, Perišić a inscrit 16 buts et délivré 11 passes décisives, confirmant qu’il pouvait encore évoluer à un haut niveau.

Son contrat actuel arrive à son terme, mais les discussions avec le PSV ont considérablement avancé ces derniers jours. Selon FootMercato, la prolongation de son bail est imminente, écartant ainsi définitivement la piste marseillaise.

