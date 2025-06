Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier pour ce jeune crack !

Alors que l’OM pensait tenir une autre pépite pour son attaque l’année prochaine, le club a décidé de passer son chemin ! Après qu’une première offre ait été faite pour Roony Bardghji, le club a finalement retiré cette dernière en raison des récentes douleurs au genou toujours ressenti par le Suédois.

C’est un autre dossier qui va sûrement se fermer pour l’OM alors que le club semblait bien avancé. Longoria et Benatia veulent toujours améliorer leur effectif afin d’être le plus compétitif possible pour l’année prochaine. Et pour cela, le club multiplie les différentes pistes afin de renforcer tous les secteurs. Mais si Longoria pensait avoir trouvé une alternative de qualité pour Greenwood avec Roony Bardghji, le club va finalement passer son chemin.

En effet, comme nous l’avait appris Footmercato hier, l’OM avait fait une première approche financière auprès du FC Copenhague pour le jeune ailier droit, considéré comme le “Messi Suédois” par les médias de son pays. Ce jeune crack de 19 ans s’était notamment illustré en réalisant de bonnes performances en Ligue des Champions il y a deux ans. Cependant, cette saison aura été très compliquée pour lui étant donné que le joueur s’est fait une rupture des ligaments croisés en début d’exercice.

L’OM passe finalement son chemin !

🚨🔵⚪️🇸🇪 #SuperLiga | ❌️ Après avoir formulé une première offre, l’OM a décidé de se retirer du dossier Roony Bardghji ⛔️ L’ailier de 19 ans ressent toujours des douleurs au genou et l’OM ne souhaite prendre aucun risque dans cette opération ✅️ Porto est désormais la… pic.twitter.com/bQCyZZ9s4N — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 14, 2025

Une grave blessure qui l’aura impacté cette saison, mais qui pourrait bien ne pas être totalement un lointain souvenir. En effet, le journaliste Santi nous apprend que les dirigeants olympiens auraient finalement retiré leur offre après avoir appris que le joueur ressentait encore des douleurs à son genou. L’OM ne souhaite donc prendre aucun risque sur ce dossier et préfère laisser filer le joueur, alors que le FC Porto semble le seul club encore sur le coup.

Ce dossier aurait pourtant pu représenter un joli coup pour les olympiens alors que le joueur arrive en fin de contrat en décembre, soit dans six mois. Il faudra donc retourner sur le marché des transferts pour l’OM afin de trouver un remplaçant de qualité sur l’aile droite de l’attaque. Une affaire qui s’annonce compliquée mais loin d’être impossible. Le club dispose en effet d’encore beaucoup de temps avant la fin du mercato.