Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Riolo pointe du doigt Létang !
Mercato OM

Mercato OM : Riolo pointe du doigt Létang !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Le débat autour du transfert de Lucas Chevalier au PSG continue de susciter des réactions. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a vivement critiqué le président du LOSC, Olivier Létang, qu’il accuse de favoriser son ancien club parisien dans certaines négociations.

 

En revenant sur les coulisses du marché des transferts, Riolo n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude du dirigeant nordiste. « Pour soutenir Vincent Labrune aujourd’hui, en gros, vous n’avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Ça explique que le transfert de Lucas Chevalier se soit fait sans la moindre discussion. Avec d’autres clubs, il joue de poigne de fer, mais quand Paris demande quelque chose à Lille, on dit oui immédiatement », a-t-il affirmé.

 

Riolo dénonce une proximité avec le PSG

 

Cette déclaration fait directement référence au départ du gardien Lucas Chevalier, transféré au Paris Saint-Germain pour 40 millions d’euros, assortis de 15 millions de bonus. Une opération conclue rapidement, qui a surpris plus d’un observateur, tant le LOSC s’était montré inflexible dans d’autres négociations.

Quelques semaines plus tard, la différence de traitement a de nouveau été soulignée avec le cas Edon Zhegrova. Courtisé par l’OM, l’ailier kosovar n’a pas obtenu le feu vert de Lille. Finalement, c’est la Juventus de Turin qui a réussi à attirer le joueur, confirmant les difficultés marseillaises à convaincre le club nordiste.

 

Ces choix alimentent donc les soupçons de Riolo sur une forme de « bienveillance » de Létang à l’égard du club de la capitale. Pour les supporters marseillais, déjà méfiants à l’égard de la Ligue et de ses arbitrages, ce constat renforce le sentiment d’un déséquilibre dans la compétition. À l’approche d’une saison où l’OM espère se rapprocher du haut du tableau, ce type de polémique pourrait encore accentuer les tensions entre les dirigeants olympiens et leurs homologues lillois et parisiens.

