Mercato OM : Robinio Vaz visé par de nombreux grands clubs !

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de l’AS Roma, Robinio Vaz ne devrait finalement pas quitter l’Olympique de Marseille dans l’immédiat. Le dirigeant du club italien, Tiago Pinto Massara, a pris la parole pour clarifier la situation autour de l’attaquant marseillais, mettant un sérieux coup de frein aux rumeurs de transfert.

La déclaration officielle de l’AS Roma

Interrogé sur l’intérêt supposé du club romain pour Robinio Vaz, le directeur sportif de l’AS Roma s’est montré très clair :

« Robinio Vaz est un grand talent mais cet accord est très peu probable. Je ne crois pas que l’Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz… et plusieurs grands clubs sont également intéressés, ils sont trop nombreux. »

A lire aussi : OM – Riolo : “il serait temps de comprendre…”

Ces propos confirment que, malgré l’intérêt porté au profil du joueur, aucune avancée concrète n’est envisagée à ce stade entre les deux clubs.