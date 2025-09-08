Mercato OM : Romain Molina confirme cette cible espagnole !

Le mercato estival de l’OM a été marqué par de nombreuses rumeurs et plusieurs pistes à l’étranger. Parmi elles figurait le nom de Miguel Gutierrez, latéral gauche espagnol qui évoluait alors du côté de Girona en Liga. Si certains suiveurs avaient évoqué un intérêt réel des dirigeants marseillais, c’est désormais confirmé par le journaliste Romain Molina, qui a livré des précisions sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille cherchait à se renforcer sur le flanc gauche afin d’offrir davantage de solutions à son entraîneur. Dans ce contexte, le profil de Miguel Gutierrez avait séduit la cellule de recrutement phocéenne. Le défenseur, formé au Real Madrid, sortait d’une saison convaincante avec Girona, qualifié en Ligue des champions. Son avenir a rapidement attiré plusieurs prétendants, dont l’OM.

Naples a pris le dessus sur l’OM pour Miguel Gutierrez

Cependant, c’est bien Naples qui a raflé la mise cet été. L’actuel champion d’Italie a su convaincre le joueur, malgré une proposition venue de Marseille. Romain Molina a clarifié la situation en déclarant : « Concernant Miguel Gutierrez, je tiens à simplement souligner que le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille. Mais quand il a compris que Naples était là, qu’il y avait une possibilité d’aller à Naples, il a toujours et uniquement écouté ce que proposait Naples ».

Un aveu qui confirme que, si l’intérêt marseillais était bien réel, le joueur n’a pas hésité au moment de trancher. Le prestige de Naples, engagé dans une compétition européenne majeure, a fait la différence.