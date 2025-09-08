OM : Ce journaliste de l’Equipe voit De Zerbi partir et désigne son successeur !

L’Olympique de Marseille vit un début de saison 2025-2026 marqué par des résultats irréguliers. En dépit d’un contrat courant jusqu’en 2027, l’avenir de Roberto De Zerbi semble déjà poser question. Le journaliste Nicolas Vilas a livré une analyse tranchée, estimant que l’Italien ne terminera pas la saison sur le banc marseillais.

Invité sur le plateau de Winamax FC, Nicolas Vilas n’a pas mâché ses mots. « Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison, ils vont dire qu’ils ne jouent pas l’Europe mais Habib Beye va faire son taff au Stade Rennais. Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia », a-t-il lancé. Selon lui, l’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui entraîneur du Stade Rennais, serait le candidat idéal pour prendre la succession de De Zerbi.

Habib Beye en héritier désigné ?

Le journaliste va plus loin en affirmant que le coach italien ne résistera pas à la pression. « L’histoire s’écrira la saison prochaine car entre temps, c’est mon autre prédiction, De Zerbi va se barrer, il ne va pas la finir sa saison. Un entraîneur qui fait deux ans de suite, ça n’existe pas à l’OM, à moins de s’appeler Rudi Garcia. Pour moi, Marseille va finir européen mais De Zerbi va craquer pendant l’hiver, et je sens Beye venir la saison prochaine », a poursuivi Vilas.

De Zerbi va se barrer, il ne va pas la finir sa saison

L’OM a connu une succession rapide d’entraîneurs ces dernières années, et l’hypothèse d’un départ de De Zerbi avant la fin de l’exercice n’apparaît pas irréaliste au regard de l’histoire récente du club.

Pour l’heure, la direction phocéenne n’a donné aucun signe d’un changement imminent. Mais les prédictions de Nicolas Vilas viennent rappeler la fragilité de la position d’un entraîneur à Marseille, où les attentes des supporters et la pression des résultats restent constantes.