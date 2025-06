Mercato OM : Sacha Boey disponible à un prix canon ?

Selon les informations du média allemand Bild, le Bayern Munich serait prêt à céder Sacha Boey pour un montant de seulement 10 millions d’euros. Une somme étonnamment basse quand on sait que le latéral droit français avait été recruté pour 30 millions d’euros en janvier 2024 en provenance de Galatasaray. Âgé de 24 ans, Boey n’a pas réussi à s’imposer durablement en Bavière et pourrait déjà faire ses valises après seulement six mois au club.

Dans un article consacré aux potentielles ventes estivales du club allemand, Bild indique que Sacha Boey figure parmi les six joueurs susceptibles de quitter le Bayern afin de financer les futures recrues. « La dernière star du Bayern sur la liste : Sascha Boey (24 ans). Lui aussi pourrait partir pour 10 millions d’euros. » écrivent les journalistes Christian Falk et Tobias Altschäffl dans le podcast « Bayern Insider ». Le club espère ainsi lever jusqu’à 165 millions d’euros au total grâce à ces ventes.

Boey, transféré cet été ?

Toujours selon Bild, Boey aurait été proposé à plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, au mois de mai dernier. Le profil du joueur formé au Stade Rennais, réputé pour ses qualités physiques, sa vitesse et sa capacité à se projeter, pourrait intéresser la cellule de recrutement marseillaise, d’autant plus que le club phocéen cherche à renforcer le poste de latéral droit.

Avec un prix de 10 M€, Sacha Boey représenterait une opportunité rare sur le marché, notamment pour un joueur encore jeune, international espoirs, et ayant déjà évolué en Ligue des champions. Reste à savoir si l’OM, qui doit composer avec un budget serré cet été, activera cette piste dans les prochaines semaines. Le latéral de 24 ans est cependant annoncé a Galatasaray…