Mercato OM : Samir Nasri l’annonce clairement, “il va partir”!

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait connaître un tournant majeur avec le possible départ de Leonardo Balerdi. Consultant pour Canal+, l’ancien joueur de l’OM Samir Nasri a affirmé que le défenseur argentin était destiné à quitter le club cet été, dans un contexte de profond remaniement de l’effectif marseillais.

Alors que plusieurs dossiers agitent déjà le mercato de l’OM, notamment autour de Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia ou encore Mason Greenwood, un autre nom est désormais au centre des discussions : celui de Leonardo Balerdi. Arrivé à Marseille en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin pourrait vivre ses dernières semaines sous le maillot olympien.

Samir Nasri évoque un départ déjà acté

Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri a livré une analyse très claire de la situation du défenseur central marseillais. L’ancien milieu offensif de l’OM estime que le club et le joueur seraient alignés sur l’idée d’un transfert lors du prochain mercato estival.

« Pour moi vous vous trompez sur “ils partent”. Pour moi, Balerdi doit y être. Je pense que son histoire… Il veut partir et le club veut qu’il parte. Il va partir, il a une valeur marchande », a lâché Samir Nasri.

Cette déclaration intervient alors que l’Olympique de Marseille prépare un été potentiellement agité, avec plusieurs mouvements attendus dans tous les secteurs de jeu. Le cas de Leonardo Balerdi pourrait rapidement devenir l’un des dossiers prioritaires de la direction marseillaise.

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Un dossier important pour le mercato de l’OM

Sous contrat avec l’OM, Leonardo Balerdi sort d’une saison où il a conservé un rôle important dans la rotation défensive. Son profil, son expérience européenne et sa valeur sur le marché pourraient permettre au club phocéen de récupérer une indemnité significative en cas de transfert. Ce dernier est annoncé en Italie depuis plusieurs saisons…

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche à restructurer son effectif et à préparer la prochaine saison de Ligue 1, le départ du défenseur argentin s’inscrirait dans une dynamique plus large de renouvellement. Pour l’heure, aucune officialisation n’a toutefois été annoncée par le club marseillais.