Mercato OM : Sankt-Pauli relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ? 

Le week-end dernier, Sankt-Pauli a été officiellement relégué en Bundesliga 2, après une saison compliquée. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Tour d’horizon de trois profils intéressants :

Eric Smith, le taulier

L’OM doit à tout prix renforcer sa défense pour la saison prochaine. Eric Smith pourrait être une bonne idée à aller chercher. International suédois (1 sélection), il évolue dans le championnat suédois avant de partir en 2018 pour la Belgique et la Gantoise. Il ne s’y imposera pas et enchaînera les prêts, avant de signer pour Sankt-Pauli en 2021. Depuis, Smith a pris une autre dimension et a disputé près de 150 matchs avec le club allemand, avec lequel il est champion de Bundesliga 2 en 2024. Cette saison, il a joué 30 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 3 passes décisives. Défenseur central de métier, il est très rugueux dans les duels. Sa qualité technique et ses bonnes relances le rendent polyvalents et lui permettent même de jouer en tant que milieu défensif. Âgé de 29 ans, il est évalué à 5 millions et ne possède plus qu’une année de contrat. Avec la descente de Sankt Pauli, l’OM pourrait aller le chercher pour un prix dérisoire. Il apporterait de l’expérience dans la défense olympienne.

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Joël Fujita, international japonais

Joël Fujita a tout du bon coup pour renforcer un milieu marseillais en manque cruel de piliers défensifs. L’international japonais (8 sélections) a d’abord fait ses classes dans son pays natal, avant de s’envoler en 2023 en Belgique, à Saint-Trond. Il s’y est imposé, devenant un élément important de l’effectif, avant de s’envoler en 2025 pour Sankt Pauli. Cette saison, Fujita a joué 36 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 buts et 4 passes décisives. Milieu central au profil défensif, il est cependant apte à évoluer partout au milieu. Très bon techniquement, il n’a cessé de monter en puissance depuis sa venue en Europe. Il est également très endurant et n’est pas avare en efforts et en courses. Âgé de seulement 24 ans, il est évalué à 10 millions d’euros. Avec la descente, l’OM irait le chercher pour un prix moindre. Il pourrait commencer dans la rotation à Marseille, avant de s’imposer dans la durée.

Arkadiusz Pyrka, l’international polonais

Avec le départ de Murillo cet hiver, l’OM chercher un piston capable de le remplacer en doublure de Timothy Weah. Et pourquoi pas Arkadiusz Pyrka, qui sort d’une saison personnelle encourageante avec Sankt Pauli ? L’international polonais s’est connaître en jouant plus de 150 matchs pour le Piast Gliwice, en Pologne, avant de signer en 2025 à Sankt Pauli. Cette saison, Pyrka a joué 35 matchs toutes compétitions confondues pour 1 passes décisives. Milieu latéral de formation, il possède un profil athlétique, plutôt orienté vers la défense. Il peut donc jouer aisément piston ou défenseur latéral. Pyrka est capable d’évoluer à droite comme à gauche. Il a d’ailleurs été plusieurs fois essayé à ce poste durant la saison. Âgé de 23 ans, il est évalué à 3,5 millions d’euros. Pour l’OM, il s’agirait d’un bon coup à inscrire dans la durée. D’abord comme doublure de Timothy Weah, l’un des meilleurs marseillais cette saison, puis comme un titulaire en puissance.