Mercato OM : Schira confirme pour Ordóñez et donne un montant plus élevé de l’opération !

L’Olympique de Marseille est sur le point d’enregistrer une nouvelle recrue d’envergure. Selon les informations confirmées ce jeudi 31 juillet par le journaliste italien Nicolò Schira, Joel Ordóñez est “à un pas de l’OM”. Le défenseur central du Club de Bruges devrait s’engager avec le club phocéen pour un montant estimé à 30 M€, auxquels s’ajouteraient 3 M€ de bonus. Le joueur de 21 ans, international espoirs équatorien, a déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait être transféré.

Via son compte X, le journaliste Nicolò Schira confirme l’arrivée annoncé du défenseur : « Joel Ordóñez est à un pas de l’OM en provenance du Club de Brugge. Montant de l’opération, 30 M€ + 3 M€ de bonus. Ordonez a déjà demandé à être vendu et souhaite signer pour l’OM. Un contrat jusqu’en 2030 est prêt ! »

Joel #Ordóñez is one step away to #OlympiqueDeMarseille from #ClubBrugge for €30M + 3M as bonuses. Ordonez has already asked to be sold and wants to sign for #OM. Ready a contract until 2030. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2025