Mercato : L’OM était intéressé… il régale déjà au FC Barcelone !

Recruté cet été pour seulement 2 millions d’euros, Roony Bardghji n’a pas mis longtemps à convaincre tout le monde au FC Barcelone. Brillant lors des matchs de préparation et exemplaire dans son comportement, le jeune ailier suédois de 19 ans impressionne aussi bien Hans-Dieter Flick, son entraîneur, que ses nouveaux coéquipiers.

Officiellement transféré le 14 juillet en provenance du FC Copenhague, Roony Bardghji a immédiatement suscité l’enthousiasme des supporters et des observateurs. Connu pour ses qualités de dribbleur et sa capacité à casser les lignes, il a rapidement montré l’étendue de son talent.

Des débuts prometteurs sous les yeux de Flick

Dès sa première apparition sous le maillot blaugrana, lors du match amical face au Vissel Kobe (victoire 3-1), il s’est illustré par sa vivacité, sa disponibilité… et un but à la clé.

Le nouvel entraîneur du Barça, Hans-Dieter Flick, n’a pas tardé à saluer son potentiel : « S’il joue bien, la porte de l’équipe première est ouverte. » Un message clair qui a été bien reçu. Après une longue absence liée à une blessure aux ligaments croisés, Bardghji est revenu plus fort, physiquement affûté et mentalement prêt à relever le défi.

Une intégration express dans le vestiaire catalan

Au-delà de ses performances sur le terrain, c’est sa personnalité qui fait la différence. Toujours souriant, travailleur et respectueux des valeurs du club, Roony Bardghji s’est rapidement intégré dans le vestiaire. Malgré la barrière de la langue — il ne parle pas encore espagnol —, il a déjà noué des liens forts avec Marc Casado, Marcus Rashford ou encore Frenkie de Jong.

Sa proximité avec les joueurs anglophones comme Koundé ou Lewandowski renforce cette intégration express. Certains observateurs en interne n’hésitent d’ailleurs pas à le désigner comme une future sensation du club.

Mais attention à ne pas brûler les étapes : le cas de Yusuf Demir, brillant à ses débuts avant de disparaître des radars, rappelle qu’il faut faire preuve de prudence avec les jeunes talents.

Roony Bardghji : un coup manqué pour l’OM

Avant que le FC Barcelone ne boucle le transfert, Roony Bardghji figurait sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. Très attentif aux jeunes profils prometteurs, Pablo Longoria avait identifié l’ailier suédois comme une piste interessante. Le club phocéen avait même amorcé des premiers contacts en début de mercato. Mais face à la concurrence accrue et au désir du joueur de rejoindre un projet prestigieux, l’OM n’a jamais pu finaliser l’opération. Le Barça, séduit par son profil et sa marge de progression, a su se montrer plus convaincant pour rafler la mise.