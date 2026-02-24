Mercato OM : Selon ce journaliste italien, Marseille a fait une offre à 20 M€ pour ce milieu français !

L’actualité mercato de l’Olympique de Marseille s’anime autour du milieu Lucas Da Cunha. Le journaliste italien Nicolò Schira évoque une offre importante formulée en janvier et un changement d’agence. Des éléments qui relancent les discussions autour de la stratégie hivernale du club marseillais.

Selon les informations publiées par Nicolò Schira sur son compte X, Lucas Da Cunha aurait été au cœur d’une offensive de l’OM lors du dernier mercato d’hiver. Le journaliste spécialisé indique que le club phocéen aurait proposé une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour tenter de recruter le milieu évoluant à Como 1907. « Dans les coulisses – Lucas Da Cunha rejoint CAA Base en tant que nouvelle agence. Come a refusé une offre importante de m’Olympique de Marseille (environ 20 millions d’euros) en janvier. Certains clubs de PremierLeague sont intéressés par le milieu de terrain, même si Fabregas souhaite le conserver. »

Behind The Scenes – Lucas #DaCunha joins CAA Base as new agency. #Como have turned down down an important bid from #OlympiqueMarseille (around 20M) in January. Some #PremierLeague’s Clubs are interested in the midfielder, even if #Fabregas wants to keep him — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 23, 2026

Da Cunha, un profil suivi et valorisé sur le marché

Cette information s’inscrit dans un contexte où l’OM, en quête de renforts au milieu de terrain, multiplie les pistes. Lucas Da Cunha, formé au Stade Rennais et passé par plusieurs expériences européennes, s’est progressivement imposé comme un élément important à Côme. Le montant évoqué confirme la valorisation croissante du joueur sur le marché des transferts.

Da Cunha rejoint CAA Base !

Toujours selon Nicolò Schira, Lucas Da Cunha a récemment rejoint l’agence CAA Base. Le journaliste précise également que Cesc Fàbregas, entraîneur de Côme, souhaiterait conserver son milieu de terrain. Une donnée cohérente avec la dynamique actuelle du club italien, engagé dans un projet de stabilisation sportive.

À ce stade, aucun élément officiel n’indique que l’OM reviendra à la charge cet été…