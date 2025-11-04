Mercato OM : Selon Riolo, “il vient pour trouver les futurs talents et les mettre à l’OM !”

L’Olympique de Marseille continue de remodeler sa direction sportive. Après l’arrivée de Medhi Benatia au poste de directeur sportif, le club phocéen s’apprête à accueillir un nouveau visage connu du football italien : Federico Balzaretti. Âgé de 43 ans, l’ancien latéral de la Roma et de la Juventus va devenir directeur sportif adjoint à l’OM. Une nomination saluée par le journaliste Daniel Riolo, qui a dressé un portrait élogieux du futur dirigeant sur RMC.

Riolo salue « l’encyclopédie du football européen »

🔵⚪️ Balzaretti, proche de Benatia, arrive comme directeur sportif adjoint à l’OM. @DanielRiolo: “Hormis sa connaissance du foot, c’est surtout sa connaissance de tous les joueurs en Europe qui est impressionnante. C’est une encyclopédie” pic.twitter.com/QJc7G1AChS — After Foot RMC (@AfterRMC) November 3, 2025

Ancien coéquipier de Medhi Benatia à la Roma, Balzaretti a poursuivi une carrière dans les bureaux après avoir raccroché les crampons en 2015. Il a notamment travaillé à Vicenza, à l’Udinese et plus récemment à la Roma, où il occupait des fonctions de direction. Toujours sous contrat avec le club romain, il va résilier son engagement pour rejoindre dans les prochains jours l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.

A lire : Mercato : L’OM devrait faire signer Federico Balzaretti comme DS adjoint de Medhi Benatia !

Sur RMC, Daniel Riolo a tenu à souligner les qualités du futur dirigeant marseillais : « Quelle surprise ! (…) Bon en tant que consultant ? Là où il était assez étonnant, hormis sa connaissance du foot, c’est surtout sa connaissance de tous les joueurs en Europe qui est impressionnante. C’est une encyclopédie. Et il vient pour ça, comme directeur sportif adjoint, pour trouver les futurs talents et les mettre à l’OM. »



Connu pour sa rigueur, son professionnalisme et sa culture du jeu, Federico Balzaretti arrive à Marseille avec une mission claire : épauler Benatia dans la recherche de jeunes talents et la structuration du projet sportif. Son profil européen et son réseau devraient constituer un atout précieux pour l’OM, qui cherche à combiner ambitions immédiates et développement à long terme.

En s’entourant d’un duo Benatia–Balzaretti, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté d’installer une direction sportive expérimentée et complémentaire, capable de redonner au club phocéen une dimension internationale dans la détection et la gestion des talents.