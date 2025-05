Mercato OM : Selon Walid Acherchour, “c’est le meilleur coup des dirigeants marseillais”

Avec 10 buts et 3 passes décisives, Amine Gouiri s’impose comme la recrue hivernale la plus prolifique de l’Olympique de Marseille au 21e siècle. Arrivé en provenance de Rennes pour 19 millions d’euros, l’attaquant algérien a rapidement fait taire les doutes autour de son rendement et a su s’imposer comme un élément clé du dispositif de Roberto De Zerbi.

Sur les ondes de RMC Sport, le consultant Walid Acherchour n’a pas tari d’éloges à son sujet, qualifiant l’attaquant de 23 ans de véritable facteur X de la seconde moitié de saison : « Amine Gouiri est le meilleur coup des dirigeants de l’Olympique de Marseille cette saison, Roberto De Zerbi inclus. Pour moi, c’est le joueur qui a tout changé. On va me dire que les meilleurs coups sont Rabiot, Rulli, Hojbjerg. Mais je trouve qu’aller chercher Amine Gouiri, qui est remplaçant à Rennes à ce moment-là, qui est très irrégulier, très frustrant, joue de manière alternative, croire en lui, le faire jouer à ce poste de numéro neuf et mettre 19 millions d’euros à ce moment-là, c’est fort. »

Gouiri, le pari gagnant

🔵⚪ L’avis de @walidacherchour : “Gouiri est le meilleur coup du duo Benatia / De Zerbi. Croire en lui à ce moment-là alors qu’il est irrégulier à Rennes, c’est fort.” pic.twitter.com/DbQLsVaHe2 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 13, 2025

Depuis son arrivée, Gouiri s’est illustré par sa capacité à décrocher, combiner et conclure les actions offensives. Acherchour souligne également l’impact déterminant du joueur sur le jeu de l’OM : « Il a été le facteur X de la deuxième partie de saison, que ce soit sur les passes décisives, sur la compréhension du jeu ou sur les buts. »

Avec ces performances, Amine Gouiri a définitivement justifié les 19 millions d’euros investis par les dirigeants marseillais, faisant de lui l’un des joueurs les plus décisifs du championnat depuis le début de l’année.