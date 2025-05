Mercato OM : Une jeune pépite pour faire oublier l’échec Carboni ?

L’OM va devoir multiplier ses différents dossiers mercato pour se renforcer à tous les niveaux. Rapidement privé de son milieu offensif Carboni cette saison, le club viserait de nouveau un jeune crack pour cet été. Il s’agirait de Mario Stroeykens, un milieu d’Anderlecht.

On le sait le mercato estival risque d’être agité du côté de la Canebière cet été. Après une première saison avec De Zerbi réussie, où l’objectif principal a été atteint, l’an deux du projet de trois ans va être capital. En ayant renouvelé plus de la moitié de l’effectif par rapport à celui de l’année dernière, Benatia et Longoria ne vont pas s’arrêter là afin de fournir au tacticien italien les joueurs dont il a besoin.

Et l’une de ces nouvelles recrues pourrait bien se trouver du côté de la Belgique. D’après des informations du média DH les sports, l’OM surveillerait la jeune pépite Mario Stroeykens. Ce milieu offensif de 20 ans pourrait correspondre aux attentes tactiques voulues par De Zerbi et pourrait occuper la place de milieu offensif. Un poste qui n’aura pas réussi à l’OM cet été entre la blessure très tôt dans la saison de Carboni, et les différents soucis physiques d’Amine Harit.

Stroeykens, la pépite belge visée par l’OM ?

🔷️ L’OM serait intéressé par Mario Stroeykens 🇧🇪 (2004) ! 💙🤍 Son contrat avec Anderlecht se termine en 2026 et veut patienter avant de prolonger avec le club belge. ⏳️✍️ West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 suivrait également le jeune N°10. 👀#TeamOM #MercatOM | @ladh pic.twitter.com/WrUdOvpFNH — Actu OM (@info_made_in_OM) May 13, 2025



Mario Stroeykens, qui évolue actuellement à Anderlecht, fait l’objet de plusieurs convoitises d’autres clubs européens et la concurrence pourrait être élevé sur ce dossier. Le Sporting aurait également des yeux sur le joueur et serait même déjà rentré en contact avec son entourage afin de lui proposer un contrat. En fin de contrat l’été prochain, Anderlecht devrait tenter un énorme financier afin de ne pas voir sa pépite partir librement en 2026.

Blessé pendant une partie de la saison, le joueur belge aura inscrit un total de quatre buts et six passes décisives tout au long de cet exercice. En ayant joué 37 matchs, il aura également participé à presque toutes les rencontres où il n’était pas blessé. De quoi attirer de nombreuses convoitises, malgré le désir de garder le joueur de la part du club belge. Estimé à 14 millions d’euros par Transfermarkt, l’OM pourrait sûrement tenter d’enrôler le joueur sous la forme d’un prêt.